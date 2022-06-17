同事轉行薪水翻倍漲 網揪「這職務」女生超加分

職業百百種，每個職業都需要不同人投入。日前網友提到她的前同事在轉行當業務後薪水翻倍漲，讓她也想轉換跑道，卻又害怕一開始難上手或被騷擾，因此發文詢問女業務的相關經驗。

原PO在「Dcard」發文分享，她的前同事在轉行當業務後，薪資比以前高上許多，讓原PO非常羨慕，也想嘗試業務性質工作，並思索女生當業務是否比較吃香。她認為業務工時有彈性，還能接觸到不同客戶增加人脈，薪水調升的空間也很大。不過她也擔心自己沒有業務經驗，也怕客戶刻板印象認為女業務不專業或易被騷擾。

不少網友留言分享看法，「要看產業，不只一次客戶打來聽到我是女生就以為我是總機，叫我轉給其他人，明明我什麼都還沒說」、「女的在各行各業都會被嫌不夠專業也會被騷擾，這個不用擔心了，心理建設做好知道遇事怎麼對付就行」、「聲音好聽、長得好看是加分，但也有努力誠懇的業務類型，主要看自己能力」。

許多網友認為女生當業務的確比較吃香，「我覺得女生比較有親和力，不管客戶是男生女生都更容易能拉近關係，業務這種服務性質的工作，女生做得好的業績都是前幾名」、「女生賣車很吃香」、「跑業務很不錯，行政內勤雖然安穩，但沒什麼發展性而且取代性高，還年輕真的不太建議走行政」、「美女業務的業績都很好」、「在製造業，比起男業務，女業務更能拉近跟客戶的關係，比較能處理人際關係，讓客戶優先用我們的東西」、「很正或很會聊天會撒嬌都很有機會啊」。