快訊

遭疑靠關係助黑心快篩取得EUA 「邵博士」負責人回應了

同事轉行薪水翻倍漲 網揪「這職務」女生超加分

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友認為女生當業務較吃香。示意圖/Ingimage
許多網友認為女生當業務較吃香。示意圖/Ingimage

職業百百種，每個職業都需要不同人投入。日前網友提到她的前同事在轉行當業務後薪水翻倍漲，讓她也想轉換跑道，卻又害怕一開始難上手或被騷擾，因此發文詢問女業務的相關經驗。

原PO在「Dcard發文分享，她的前同事在轉行當業務後，薪資比以前高上許多，讓原PO非常羨慕，也想嘗試業務性質工作，並思索女生當業務是否比較吃香。她認為業務工時有彈性，還能接觸到不同客戶增加人脈，薪水調升的空間也很大。不過她也擔心自己沒有業務經驗，也怕客戶刻板印象認為女業務不專業或易被騷擾。

不少網友留言分享看法，「要看產業，不只一次客戶打來聽到我是女生就以為我是總機，叫我轉給其他人，明明我什麼都還沒說」、「女的在各行各業都會被嫌不夠專業也會被騷擾，這個不用擔心了，心理建設做好知道遇事怎麼對付就行」、「聲音好聽、長得好看是加分，但也有努力誠懇的業務類型，主要看自己能力」。

許多網友認為女生當業務的確比較吃香，「我覺得女生比較有親和力，不管客戶是男生女生都更容易能拉近關係，業務這種服務性質的工作，女生做得好的業績都是前幾名」、「女生賣車很吃香」、「跑業務很不錯，行政內勤雖然安穩，但沒什麼發展性而且取代性高，還年輕真的不太建議走行政」、「美女業務的業績都很好」、「在製造業，比起男業務，女業務更能拉近跟客戶的關係，比較能處理人際關係，讓客戶優先用我們的東西」、「很正或很會聊天會撒嬌都很有機會啊」。

女生 薪水 薪資 Dcard

延伸閱讀

飲料、咖啡算一天喝水量嗎？醫破除迷思 網驚：被騙好多年

埋藏6年的哏！「高大牧場」大頭貼爆紅 網驚呼：行銷之鬼

她逮到北車偷拍色狼 男子被抓「手機滿滿偷拍裙底照」

嫌父母窮又醜 女大生要求DNA鑑定結果傻了

相關新聞

星宇招募24名飛機維修機械員 資格限制曝光

星宇航空首批培訓飛機維修機械員招募計畫即日起展開，凡具工程學科類、航太工程及電機電子工程相關學經歷，對於維護航機有濃厚興...

他怨求職者這要求「大頭症」 眾人反批雇主是慣老闆

不少人在求職時都會投好幾家公司履歷，增加錄取的機會，雖然是人之常情，但有些求職者的觀念卻也讓雇主無言以對。一名雇主在臉書發文抱怨，現在求職的人即使獲得錄取，也要面試完所有的公司再來做決定，讓他大嘆年輕人有大頭症，但貼文一出，眾人反而一面倒地全力挺求職者。

同事轉行薪水翻倍漲 網揪「這職務」女生超加分

職業百百種，每個職業都需要不同人投入。日前網友提到她的前同事在轉行當業務後薪水翻倍漲，讓她也想轉換跑道，卻又害怕一開始難上手或被騷擾，因此發文詢問女業務的相關經驗。

工程師年薪250萬「背後壓力」曝光 網直呼：連小孩都快不認識

科技業雖然薪水高，但高工時和高壓的工作環境也很嚇人，導致不少科技業上班族的生活品質相當差。日前一名網友在網路上發文，他透露自己的家人都在科技業工作，日積月累的工作壓力下，若沒有妥善舒壓，可能就會造成悲劇，貼文底下掀起討論，不少網友直呼「科技業加班加到小孩都不認識」。

台中光電視訊就博釋2500職缺 即日起開放投履歷

台中市勞工局長張大春說，台中首創全國推出「全視訊」面試徵才，6月25日全線上「光電視訊就業博覽會」邀32家廠商釋出250...

等待確診確認時期 可請病假

本土疫情持續延燒，確診人數已破310萬人，當勞工快篩陽，須先預約視訊診療等待確診確認，或因身體不適須前往社區篩檢站、醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。