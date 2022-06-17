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他怨求職者這要求「大頭症」 眾人反批雇主是慣老闆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名雇主抱怨求職者獲得錄取，卻還要公司等他面試完其他工作才給答覆。 圖／ingimage
一名雇主抱怨求職者獲得錄取，卻還要公司等他面試完其他工作才給答覆。 圖／ingimage

不少人在求職時都會投好幾家公司履歷，增加錄取的機會，雖然是人之常情，但有些求職者的觀念卻也讓雇主無言以對。一名雇主在臉書發文抱怨，現在求職的人即使獲得錄取，也要面試完所有的公司再來做決定，讓他大嘆年輕人有大頭症，但貼文一出，眾人反而一面倒地全力挺求職者，批評原PO才是慣老闆。

原PO在「靠北老闆/主管2.0」一開始就抱怨「現在求職者跟以前差好多」，他說以前求職的人只要錄取後，沒幾天就可以上工，反觀現在的人卻會說「等我面試完全部公司，再決定要不要接受這offer」，而且通常還要雇主等上兩個星期才決定要不要上班，讓原PO無奈地說「現在的年輕求職者是不是都有大頭症啊？」

貼文引起熱烈討論，「所以求職者不能選公司？所以貴公司會通知求職者說你沒錄取嗎，別讓求職者傻傻的等」、「我覺得ok啊，工作這種事要雙方同意才可以，公司有權利選擇人，人同樣可以選擇」、「很多公司面試完也都跟求職者說：等通知啊」、「阿就互相面試不行嗎？」、「你不能等，可以直接排除掉他呀」。

多數網友都認為原因出在公司開的條件，「缺工問題的確很嚴重，求職者會看公司的福利跟待遇去比較，薪水落差不大，當然比福利跟制度」、「條件給得好會有這問題？你選員工，我們也選老闆」、「翻譯蒟蒻：貴公司條件沒有好到想一口答應，手上還有其他面試就等等看有沒有更好機會」、「這背後的意思可能是表示：你開的薪水太低了，我要先看看別家有沒有要用我，沒的話我才考慮你家？」、「你福利給得夠多、不血汗，求職者一定集結到你這」。

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