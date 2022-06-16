央行升息 勞部：全額補貼勞工紓困貸款升息半碼利息

科技業雖然薪水高，但高工時和高壓的工作環境也很嚇人，導致不少科技業上班族的生活品質相當差。日前一名網友在網路上發文，他透露自己的家人都在科技業工作，日積月累的工作壓力下，若沒有妥善舒壓，可能就會造成悲劇，貼文底下掀起討論，不少網友直呼「科技業加班加到小孩都不認識」。

2022-06-15 17:20