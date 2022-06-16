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央行升息 勞部：全額補貼勞工紓困貸款升息半碼利息

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

中央銀行今宣布升息半碼，為減輕勞工的生活負擔，勞動部表示將全額補貼升息半碼的貸款利息。初估補助金額1.25億元。

勞動部表示，為協助受疫情影響勞工，勞動部於2020年及2021年開辦「勞工紓困貸款」，由38家承貸銀行提供自有資金，財團法人中小企業信保證基金提供十成信用保證，每人貸款額度最高10萬元，貸款期間3年，勞動部補貼勞工第1年貸款利息，前6個月勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。兩年共核貸159萬餘件。

勞動部進一步說明，央行前在今年3月宣布升息1碼，考量貸款勞工為相對經濟弱勢，勞工紓困貸款利率1.845%維持不變，增加利息由銀行負擔。

勞動部說，因應央行本次升息，「勞工紓困貸款」貸款利率由1.845%提高為1.97%，勞動部深感疫情對勞工生活的衝擊，為照顧經濟相對弱勢勞工，減輕其生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息。

勞動部 疫情

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