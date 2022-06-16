快訊

逆子縱火燒死8家人 長媳妹妹崩潰痛喊：會判他死刑嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他欲返鄉發展見「工程師領27K」 網友揪「2重點」：正常啦

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想在彰化找工作，卻發現「工程師」的待遇和其他縣市有落差。示意圖/Ingimage
網友想在彰化找工作，卻發現「工程師」的待遇和其他縣市有落差。示意圖/Ingimage

六月進入畢業季，許多社會新鮮人開始找工作。日前網友在「Dcard發文提到，他在彰化找到一些工程師的工作，最低薪資卻只有2萬7千元，和其他地區的待遇有不少落差，讓他不禁懷疑這樣的薪水是否合理。

原PO提到，隨著畢業季來臨想回彰化找工作，他在求職網站找到和他科系相關的工作，卻發現「工程師」的薪資大約都落在2萬7至4萬元，和學長姐在其他縣市的待遇有落差，發文詢問這樣的薪資是否合理。

原PO在文末補充他貼文提及的薪資待遇是某間「傳產」開出。許多網友指出，「不是叫工程師，薪水就一定很高。不少工程師是被外送師壓在地上輾壓的，尤其是中南部又傳產的」、「你被科技業的高薪工程師洗腦了，不是所有工程師薪水都那麼高」、「彰化又是傳產這數字就正常發揮了，而且通常都很雷」、「傳產正常啦～現在有一堆被稱為工程師的職業，可以跑看看工業區呀」。

部分眼尖網友也發現二個重點，一是這份工作的職務應是「助理工程師」，二是傳統產業，「看清楚內容好不好，工作內容都不用扛責任那就是助工的工作，助工就頂多比技術員多個3~5千塊」、「傳產薪水都差不多這樣啦。我也是傳產助工，公司開32000~40000，最後我談到39000就做了，中南部又只有學士學位，加減做」、「看在你剛畢業就不說什麼了，沒經驗的助工又傳產又在彰化，這樣差不多了」、「彰化真的很慘，我也彰化人想留在彰化，但彰化的薪水真的慘不忍睹」。

彰化 薪水 薪資 Dcard

延伸閱讀

他問年輕人如何擁第一桶金？ 25歲作業員曝存款百萬心法

美知名食品工廠驚傳意外 工人跌入巧克力槽中難脫身

母一連串疏忽 10月大女嬰從車門滑落遭輾斃

銀行開戶別帶木頭印章！行員曝：2個原因易被盜領

相關新聞

他欲返鄉發展見「工程師領27K」 網友揪「2重點」：正常啦

六月進入畢業季，許多社會新鮮人開始找工作。日前網友在「Dcard」發文提到，他在彰化找到一些工程師的工作，最低薪資卻只有2萬7千元，和其他地區的待遇有不少落差，讓他不禁懷疑這樣的薪水是否合理。

工程師年薪250萬「背後壓力」曝光 網直呼：連小孩都快不認識

科技業雖然薪水高，但高工時和高壓的工作環境也很嚇人，導致不少科技業上班族的生活品質相當差。日前一名網友在網路上發文，他透露自己的家人都在科技業工作，日積月累的工作壓力下，若沒有妥善舒壓，可能就會造成悲劇，貼文底下掀起討論，不少網友直呼「科技業加班加到小孩都不認識」。

央行升息 勞部：全額補貼勞工紓困貸款升息半碼利息

中央銀行今宣布升息半碼，為減輕勞工的生活負擔，勞動部表示將全額補貼升息半碼的貸款利息。初估補助金額1.25億元。

邏輯思考法》被倒帳金額多了50%！馬上檢討的主管為何「浪費更多錢」

在學習邏輯思考時，很多職場人士都聽過麥肯錫的MECE分析法。MECE分析法，是將某件事或概念當成母集合思考，分成彼此獨立、互無遺漏（MECE，Mutually Exclusive Collectively Exhaustive）的子集合。

疫情燒爆警訊 高達49.3%受訪上班族擔心放無薪假

受到俄烏戰爭、通膨壓力、本土疫情等影響，1111人力銀行今（16）日發布調查發現，有高達49.3%的受訪上班族擔心放無薪...

共存奏效？！7成3企業正常上下班 較去年增加13%

新冠肺炎疫情持續嚴峻，國內確診人數正式突破300萬例，與病毒共存的防疫政策，對於上班族的工作及生活又將造成哪些變化與衝擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。