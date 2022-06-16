他欲返鄉發展見「工程師領27K」 網友揪「2重點」：正常啦

六月進入畢業季，許多社會新鮮人開始找工作。日前網友在「Dcard」發文提到，他在彰化找到一些工程師的工作，最低薪資卻只有2萬7千元，和其他地區的待遇有不少落差，讓他不禁懷疑這樣的薪水是否合理。

原PO提到，隨著畢業季來臨想回彰化找工作，他在求職網站找到和他科系相關的工作，卻發現「工程師」的薪資大約都落在2萬7至4萬元，和學長姐在其他縣市的待遇有落差，發文詢問這樣的薪資是否合理。

原PO在文末補充他貼文提及的薪資待遇是某間「傳產」開出。許多網友指出，「不是叫工程師，薪水就一定很高。不少工程師是被外送師壓在地上輾壓的，尤其是中南部又傳產的」、「你被科技業的高薪工程師洗腦了，不是所有工程師薪水都那麼高」、「彰化又是傳產這數字就正常發揮了，而且通常都很雷」、「傳產正常啦～現在有一堆被稱為工程師的職業，可以跑看看工業區呀」。

部分眼尖網友也發現二個重點，一是這份工作的職務應是「助理工程師」，二是傳統產業，「看清楚內容好不好，工作內容都不用扛責任那就是助工的工作，助工就頂多比技術員多個3~5千塊」、「傳產薪水都差不多這樣啦。我也是傳產助工，公司開32000~40000，最後我談到39000就做了，中南部又只有學士學位，加減做」、「看在你剛畢業就不說什麼了，沒經驗的助工又傳產又在彰化，這樣差不多了」、「彰化真的很慘，我也彰化人想留在彰化，但彰化的薪水真的慘不忍睹」。