邏輯思考法》被倒帳金額多了50%！馬上檢討的主管為何「浪費更多錢」

摘要 1.ATA思考法，意指「蘋果比蘋果」，在分析問題時，分析的基準要一樣。基準點相同，才可以拿來比較。 2.ATA思考法，特別適合用於數字、問項、指標之間的比較。

在學習邏輯思考時，很多職場人士都聽過麥肯錫的MECE分析法。MECE分析法，是將某件事或概念當成母集合思考，分成彼此獨立、互無遺漏（MECE，Mutually Exclusive Collectively Exhaustive）的子集合。

ME（Mutually Exclusive）意指「彼此獨立」，CE（Collectively Exhaustive）則是「互無遺漏」。簡單的說，就是要將待解決問題分割為數個問題來討論，同時留意問題之間有沒有重疊，沒有重疊，就是做到了「彼此獨立」，而若組合內的所有問題，能夠完整回答待解決問題，就是「互無遺漏」。MECE分析法，可以幫助我們在看待問題、解決問題時，有更系統化的思考。

ATA思考法

不過，在邏輯思考上，還有一個大家常犯的盲點。一旦在這件事上出錯，就很容易做錯決策、浪費資源。為了解決這個狀況，我提出了「ATA思考法」。

ATA（Apple to Apple），字面上的意思是「蘋果比蘋果」，代表在分析問題時，分析的基準要一樣。例如香蕉跟蘋果，兩者不在一個水平，就無法比較哪一個更好。但若是日本的蘋果比台灣的蘋果，我會說：台灣的蘋果更好吃，因為水分更多。同樣是蘋果，基準點相同，就可以拿來比較。

ATA思考法，最早是來自我在台積電上班的時候。我曾有段時間在生產製造部門任職，當時每天早上都要開生產會議，生產會議上遇到的所有問題，都需要進一步分析、解決。那時候就常聽主管說，所有的比較，必須要蘋果對蘋果，才會有意義。

接下來，我會舉2個實際案例，讓大家想一下，你能從故事中發現思考盲點嗎？

被倒帳金額，今年比去年更多？

故事一：大雄是海產店的中盤商，主要賣水產海鮮，客戶來自快炒店跟餐廳。當快炒店生意好，餐廳舉辦大型宴會，大雄海產公司的生意就會非常好。

有一天，公司會計發現一個問題：今年整年被快炒店或餐廳倒帳的金額，比去年整年還多，大概多出50％。所謂倒帳，就是貨款收不回來，辛辛苦苦送貨給客戶，但是錢卻沒回來。大雄看到這個數字，非常生氣，要求業務檢討：為什麼今年的客戶倒帳金額那麼多？

如果你是大雄，你會跟他有一樣的反應嗎？還是你會有其他的思考方式？

相信大部分的人會跟大雄一樣，先去檢討為什麼倒帳金額那麼多。但這樣思考，卻違反了ATA。會計發現的問題，並沒有在同一基準下作比較。因為年份不一樣，不能只看倒帳金額，還要看營收規模。如果今年營收非常多，就算倒帳金額多一點，也還算合理。

假設去年營業額1千萬 ，今年營業額2千萬，因此去年倒帳占營收的比例為10%（100萬／1千萬），今年倒帳比例為7.5%（150萬／2千萬）。以ATA方法思考，其實今年的倒帳比例，還沒有去年高。

市場調查報告，參考多家研究機構資料？

故事二：有一家公司找我們推行持續改善文化，在輔導的第一年，我們要求該公司，必須在他們公司的專案中，加入我們提供的方法論，用以解決問題。輔導過程中，我派給其中一個組別的工作，是請他們呈現近幾年的市場趨勢及產品趨勢資料，報告中需要包含過去的資料，以及未來預測，這樣才知道公司產品要如何定位。

2週過後，我去公司輔導，這一組就來報告他們搜集的資料，包含過去3年跟未來2年的數據。我在聽報告時，覺得怪怪的，因為過去3年和未來2年的資料，看起來是出自2個不同的研究機構。

在我的提問下，果不其然，這5年的資料，確實是來自不同的研究機構所出報告。於是，我問這組：請問過去3年的資料來自A機構，未來2年的資料來自B機構，這2個機構的資料連在一起，這樣做出來的趨勢會有什麼盲點？這時，會議室瞬間變得非常安靜。

我告訴他們，沒有在同一基準上，無法看出合理的趨勢。因為不同研究機構，研究假設不同，既然假設不同，你怎麼可以把2份資料連在一起看呢？當下，我告訴他們：你們也違反ATA思考法，我希望他們可以重新找資料。

以上2個小故事，大家有看到嗎？我們在思考時，常會落入思考的陷阱。而善用ATA思考法，可以突破我們在比較數字、問題、指標時的盲點。這個思考法看似簡單，但威力非常強大。

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