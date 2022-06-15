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面試主管問「這題」讓她很困擾 網反駁：看妳是否有準備

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO面試過程常常被問到求職動機，但她不知該怎麼答，意外吸引眾多網友提供說法。示意圖/Ingimage
原PO面試過程常常被問到求職動機，但她不知該怎麼答，意外吸引眾多網友提供說法。示意圖/Ingimage

每到畢業季，許多社會新鮮人開始積極地找工作，不僅要優化履歷，更需要精心準備面試，在家先模擬好面試官可能會提出的問題。日前一名女網友在「Dcard發文表示，她每次面試遇到主管問：「為什麼想投我們公司？」她心中就會默默想著：「我只是想賺錢！」故詢問眾人是否有比較好的回答，引起討論。

原PO提到，她每次求職投履歷時，都會有幾間最想去的公司、產業、或職缺類別，不過到最後若是心中的優先工作都沒有上，她便會退而求其次，希望有工作就好，因此開始投一些與自己能力比較相符的工作，但每當面試主管問及應徵這間公司的理由時，她心中就會OS道：「我只是想賺錢！」，「來工作的首要目的不就是為了賺錢嗎？不知道針對這個面試題目，大家有沒有比較好的解方？」

許多網友紛紛建議，「他要妳誇他們公司吧」、「問這問題怎麼了嗎？每一家公司都能賺錢不是嗎？我還以為自我介紹和動機是面試最基本的兩個問題」、「可能想知道公司跟妳的職涯規劃有沒有符合吧」、「主要看妳有沒有做功課吧，對公司了解多少、妳又能為公司帶來什麼效益」、「如果公司對妳來說一點吸引力都沒有，怎麼確保妳會對公司盡心盡力？」

也有網友分享回答方式，「貴公司是本市區，我認為是最好的公司，如果能讓我在貴公司服務的話，我相信我不只能為貴公司引以為榮，貴公司也會以我為榮，所以能夠進入到貴公司服務的話，我相信我可以成為貴公司最頂尖的人才」、「我都說『我不只在尋找一個職位，我是在尋找一份事業。』或者更白話就是『我不是只想填補這個職位，我是考量了自身未來的職涯規劃跟貴公司的企業文化後，才選擇來這裡應徵這個職位』。」

Dcard 求職 面試

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