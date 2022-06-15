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工程師年薪250萬「背後壓力」曝光 網直呼：連小孩都快不認識

聯合新聞網／ 綜合報導
不少科技業上班族的壓力都很大。 示意圖／ingimage
不少科技業上班族的壓力都很大。 示意圖／ingimage

科技業雖然薪水高，但高工時和高壓的工作環境也很嚇人，導致不少科技業上班族的生活品質相當差。日前一名網友在網路上發文，他透露自己的家人都在科技業工作，日積月累的工作壓力下，若沒有妥善舒壓，可能就會造成悲劇，貼文底下掀起討論，不少網友直呼「科技業加班加到小孩都不認識」。

日前一名網友在PTT發文，透露自己的兄弟姐妹全部都在科技業工作，其中一個人的年薪高達250萬，但每天上班時間是早上7點半到晚上9點半，假日還要選一天到公司，沒有拒絕的可能。另一個人在公司當經理，每天早上9點開始上班，但下班時間卻不固定，「因為每天都在加班、加班、加班，住一起，但連自己女兒都很少看到」。

除此之外，原PO認為家庭壓力的影響也很大，「畢竟在一流公司想轉換跑道去外商，或其他比較涼的部門一定是可以的，但如果你剛背3000萬貸款、老婆不工作、嫩嬰剛出生，當月支出10萬、20萬的時候，要轉換跑道真的壓力很大」。

不僅如此，原PO認為若習慣花大錢的生活，就很難回到節儉的日子，「像從室內50坪講出口會得意的新房，搬去25坪的中古屋；伙食費從外送隨便點，到開始晚上包便當；小孩可能要離開一年幾十萬上看百萬的高級幼稚園；老婆可能要重返職場」。

原PO透露很多人都是台清交碩的學霸，畢業後順利進入一流公司，「要說沒有點傲氣是不可能的」。原PO提到，若這時公司給你一點壓力、家庭給你一點壓力，假設本身沒有排解的管道和時間，「再遇上一些引爆點很可能就原地爆炸」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不婚不生確實是主流趨勢，不過工程師的日常容易變成只剩睡覺和工作」、「工作壓力大加上家庭無法提供排解，就會壓垮最後一根稻草」、「科技業加班加到小孩都不認識」、「真的由奢入儉難，那種剝奪感很強烈」、「早上出門小朋友還沒起床，晚上回家小朋友準備睡覺」。

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