快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她遇最慘視訊面試經驗 網指「致命錯誤」：之前都是僥倖

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，她最近順利地面試了3到5家公司，且跟主管面談的談吐都很盛歡，不過就只有最近一次的面試經驗慘到極點。示意圖／ingimage
一名網友分享，她最近順利地面試了3到5家公司，且跟主管面談的談吐都很盛歡，不過就只有最近一次的面試經驗慘到極點。示意圖／ingimage

求職潮又來了，不少社會新鮮人最近努力地尋找理想公司，不過一名網友分享，她過往視訊面試時設備完全沒有問題，面試環境與網路都無異常，但她最近面到最後一家公司時，卻遇到一連串的災難事件，「這次面試是我人生中最悲慘一次」。

原PO在Dcard上以「超悲慘的視訊面試經驗」為題表示，她這個月面試3到5家都拿到錄取通知了，但還在持續找更符合理想的公司，之前視訊面試時設備完全沒有問題，面試環境與網路都無異常，且跟主管面談的談吐都很順利，不過就只有最近一次的面試經驗慘到極點。

她說，往常面試時交誼廳都沒有人，但當天的位置幾乎都有人，但礙於時間考量只能硬著頭皮找最角落位置面試，一連串的災難就開始了，首先是電腦突然大當機，雖然還是有如期進到視訊會議中，但正式開始時人資卻看不到她的螢幕畫面，在緊急狀態下，除了一直道歉外，也趕快確認鏡頭有沒有問題。

情急之下，她提議換成手機進行會議面試，但4G手機網路突然變3G，網路完全跑不了、Wi-Fi也連不上，便立刻殺去家裡拿另一台筆電進行面試，但災難還沒結束，平常從來沒聽過施工聲音，當天卻突然施工，加上她隔壁老先生的手機放在桌上一直響，面試官請她把手機關掉，她也只能說不好意思。

最後更有隻超大的蜜蜂直接從鏡頭飛過，還停在她筆電上，但她只能裝作鎮定繼續面試，雖然內心超級惶恐並尖叫。她崩潰，「從來都沒有發生的事情，今天一整個面試都出包，我完全亂了陣腳，從設備異常到環境影響接二連三發生，有誰還比我更倒霉？」

網友紛紛留言，「如果是我，我不會在開放的公共空間進行面試，不論平常多沒人使用，但畢竟是公共場所，很容易有環境的突發狀況發生」、「我也不會選擇公共空間，如果在家不方便的話推共享空間」、「我覺得妳不是倒霉，是有點自找的，反而之前面試順利變成僥倖」、「可能這家公司不適合你，連老天都在阻止你」、「可能是天意吧」。

視訊面試 求職

延伸閱讀

她質疑工作面試五次正常嗎？過來人曝：這兩行很常見

主管換人「三節禮金變小蛋糕」 她傻眼批：入職說的不一樣

女清潔工無奈常被鄙視 下秒「薪資曝光」網轟動：打趴白領

他在東南亞工作當10年「廠長」 月薪曝光驚呆網友

相關新聞

「薪」鮮人大集合 線上媒合徵才活動有523個職缺

北市就業服務處原訂6月17日下午1至4時於台北青年職涯發展中心，舉辦今年第三場「薪鮮人大集合」中型現場徵才活動，因疫情嚴...

她遇最慘視訊面試經驗 網指「致命錯誤」：之前都是僥倖

求職潮又來了，不少社會新鮮人最近努力地尋找理想公司，不過一名網友分享，她過往面試時設備完全沒有問題，面試環境與網路都無異常，但她最近面到最後一家公司時，卻遇到一連串的災難事件，「這次面試是我人生中最悲慘一次」。

職場上有小孩的人較吃香？同事臨時休1週 她被逼銷假上班氣炸

本土疫情嚴峻，不少學生停課，因此許多家長為照顧小孩會選擇跟公司請假。一名網友表示，同事中有三個媽媽，因疫情影響學校停課，媽媽們會請假照顧小孩，不過其中一位媽媽在原po請好假後，卻臨時要請一個星期的假，導致她必須銷假去上班，令她相當無奈，引起不少網友熱烈討論。

十大高薪產業出爐！電子製造業平均月薪5.7萬居冠

畢業季即將來臨，「薪資」是不少求職者最在乎的關鍵。104玩數據今（15）日公布2022年十大高薪產業，前三名為電腦及消費...

你願意花多久時間通勤？多數網友留言「一小時」 跨縣市更久

多遠算是離家近？通勤要花多少時間你才能接受？就有網友問大家單趟通勤可以接受的範圍是多久？表示自己只能接受半小時。

勞部青年就業獎勵 最多領3萬

畢業季又強碰疫情，勞動部昨天指出，為鼓勵畢業生積極尋職，今年繼續推動「青年就業獎勵」、「青年尋職津貼」。青年就業獎勵今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。