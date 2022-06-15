她遇最慘視訊面試經驗 網指「致命錯誤」：之前都是僥倖

求職潮又來了，不少社會新鮮人最近努力地尋找理想公司，不過一名網友分享，她過往視訊面試時設備完全沒有問題，面試環境與網路都無異常，但她最近面到最後一家公司時，卻遇到一連串的災難事件，「這次面試是我人生中最悲慘一次」。

原PO在Dcard上以「超悲慘的視訊面試經驗」為題表示，她這個月面試3到5家都拿到錄取通知了，但還在持續找更符合理想的公司，之前視訊面試時設備完全沒有問題，面試環境與網路都無異常，且跟主管面談的談吐都很順利，不過就只有最近一次的面試經驗慘到極點。

她說，往常面試時交誼廳都沒有人，但當天的位置幾乎都有人，但礙於時間考量只能硬著頭皮找最角落位置面試，一連串的災難就開始了，首先是電腦突然大當機，雖然還是有如期進到視訊會議中，但正式開始時人資卻看不到她的螢幕畫面，在緊急狀態下，除了一直道歉外，也趕快確認鏡頭有沒有問題。

情急之下，她提議換成手機進行會議面試，但4G手機網路突然變3G，網路完全跑不了、Wi-Fi也連不上，便立刻殺去家裡拿另一台筆電進行面試，但災難還沒結束，平常從來沒聽過施工聲音，當天卻突然施工，加上她隔壁老先生的手機放在桌上一直響，面試官請她把手機關掉，她也只能說不好意思。

最後更有隻超大的蜜蜂直接從鏡頭飛過，還停在她筆電上，但她只能裝作鎮定繼續面試，雖然內心超級惶恐並尖叫。她崩潰，「從來都沒有發生的事情，今天一整個面試都出包，我完全亂了陣腳，從設備異常到環境影響接二連三發生，有誰還比我更倒霉？」

網友紛紛留言，「如果是我，我不會在開放的公共空間進行面試，不論平常多沒人使用，但畢竟是公共場所，很容易有環境的突發狀況發生」、「我也不會選擇公共空間，如果在家不方便的話推共享空間」、「我覺得妳不是倒霉，是有點自找的，反而之前面試順利變成僥倖」、「可能這家公司不適合你，連老天都在阻止你」、「可能是天意吧」。