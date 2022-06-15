職場上有小孩的人較吃香？同事臨時休1週 她被逼銷假上班氣炸

本土疫情嚴峻，不少學生停課，因此許多家長為照顧小孩會選擇跟公司請假。一名網友表示，同事中有三個媽媽，因疫情影響學校停課，媽媽們會請假照顧小孩，不過其中一位媽媽在原po請好假後，卻臨時要請一個星期的假，導致她必須銷假去上班，令她相當無奈，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「工作版」發文，她任職於公司三年多了，今年26歲，部門裡面有三個媽媽，其中2位的小孩是國小、另外一位的小孩是高中，因疫情關係學校停課，媽媽們都請假回家照顧小孩，理所當然他們手上的工作就都落在沒有小孩的人手上，原po也表示，若提早請假還可理解，但其中一位媽媽卻在她請好星期一的休假時，才表示要請一星期的家庭照顧假照顧小孩，於是主管就請原po銷假回來上班，令她相當傻眼，明明是她先請的，也早就跟家人約好了，「為什麼不是請那位媽媽跟我錯開，而是我要調整假期去配合她？」。

原po也表示，主管常常告訴他們要多多體諒有小孩的人，但在她看來「這些人根本只是把小孩拿來當擋箭牌」，她認為不是單親家庭，可以請家人照顧一天，若是這麼喜歡陪小孩，也可找一份可無時無刻照顧小孩的工作，她也表示，就連假日偶爾要加班，也可以說是為了小孩所以可以不用來，令她相當無奈，「這個社會是不是都對有小孩的人比較友善？」。

網友紛紛表示，公司問題比較大，「我覺得這是你們公司的問題欸，我沒小孩，我同事大多都是有小孩的，他們可以申請居家工作，當然訊息會回得慢一點，但事情還是會處理，不會是把工作丟給在公司的人」、「那是你老闆太爛，為何不能WFH? 明明知道已經有人休假了」、「我覺得是公司的問題欸！至少要多請一個人來輪替吧！不然就是變相逼妳離職而已啊！」、「這種事情一律是公司問題不要被轉移焦點了，是你們公司沒有備好充足的人力」、「公司制度問題造成人家困擾，倒不是有孩子的問題」。

有網友則分享自身經驗，「滿正常的耶，我們在醫院上班也都是優先讓給有家庭的、有男女朋友的、住外縣市的⋯」、「我只知道公司加班都留我這種24歲，不然就是單身的，主管下班前一律說：不好意思我要去接小孩了！不然我老婆會生氣」、「覺得比不完啦，我以前工作的櫃檯性質的，主管也是都讓爸媽都住外縣市的同事放國定連假啊，我們也想放連假啊」。

不過，有網友表示，「我是不知道妳同事的感受，但是當我小孩住院必須請假，當我確診必須請假，都對同事感到很抱歉，也會請同事吃東西表達歉意～並不是我們硬要請假，請假顧小孩也沒有比工作輕鬆」。