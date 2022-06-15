快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你願意花多久時間通勤？多數網友留言「一小時」 跨縣市更久

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source：Flickr
image source：Flickr

文／賴琬琳

錢多事少離家近，是大家夢想的工作條件，但是多遠算是離家近？通勤要花多少時間你才能接受？就有網友問大家單趟通勤可以接受的範圍是多久？表示自己只能接受半小時。

通勤時間長短　視通勤方式而定

從留言來看網友現況多在1-1.5小時左右，有的跟原PO一樣，大概在30分鐘以上就覺得久，也有人回說「看薪水」、「看是站著人擠人還是坐著睡」、「看自駕還是大眾運輸」、「這種事情有些不是自己能決定的」。

PTT上常會討論「通勤時間」的話題。

image source：PTT

日前也有通勤族發文抱怨自己的路線，每天早上出門就塞在高速公路上，回家後家人都吃飽飯了，沒有互動的時間，10年換算下來超可怕。這番留言卻引來一些跨縣市通勤的網友笑，「我認識從宜蘭通勤大安區」、「你是沒有開國一去內湖汐止的南部人吧」、「光看這篇文就覺得應該是住在蛋黃區的人，沒遇過住在蛋殼區到蛋黃區的人」、「一堆好嗎？你是不是沒朋友啊？」

不管上學上班，通勤族在路上的苦，真的只有自己知道。

image source：Flickr/示意圖

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「通勤時間」近一年熱門關鍵字，可以看到上班或上課通勤的民眾主要都在討論通勤方式和時間的關係：像是騎機車、開車、搭台鐵列車、捷運、甚至還有搭高鐵上班的。也有部分民眾會討論通勤的優惠定期票月票等等。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月14日至2022年06月13日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

延伸閱讀

為省錢租屋淡水　每日通勤2小時值嗎？網勸：時間就是金錢

Youbike帶動房價上漲？有設站住宅價差可達90萬元

明門、台積、技嘉等大公司都在意！十大面試技巧揭密

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



淡水 薪水

延伸閱讀

國光1813D基隆第4條快捷公車 20日起每日往返增為50班

母鴨帶小鴨過馬路 暖警「熱心攔車護送」一排黃毛球整齊列隊萌翻250萬人

躺平就能享優惠！4個你必須下載美食APP的理由

新北市新莊壽山路區間測速啟用　1個月開出1773件罰單惹民怨

相關新聞

「薪」鮮人大集合 線上媒合徵才活動有523個職缺

北市就業服務處原訂6月17日下午1至4時於台北青年職涯發展中心，舉辦今年第三場「薪鮮人大集合」中型現場徵才活動，因疫情嚴...

她遇最慘視訊面試經驗 網指「致命錯誤」：之前都是僥倖

求職潮又來了，不少社會新鮮人最近努力地尋找理想公司，不過一名網友分享，她過往面試時設備完全沒有問題，面試環境與網路都無異常，但她最近面到最後一家公司時，卻遇到一連串的災難事件，「這次面試是我人生中最悲慘一次」。

職場上有小孩的人較吃香？同事臨時休1週 她被逼銷假上班氣炸

本土疫情嚴峻，不少學生停課，因此許多家長為照顧小孩會選擇跟公司請假。一名網友表示，同事中有三個媽媽，因疫情影響學校停課，媽媽們會請假照顧小孩，不過其中一位媽媽在原po請好假後，卻臨時要請一個星期的假，導致她必須銷假去上班，令她相當無奈，引起不少網友熱烈討論。

十大高薪產業出爐！電子製造業平均月薪5.7萬居冠

畢業季即將來臨，「薪資」是不少求職者最在乎的關鍵。104玩數據今（15）日公布2022年十大高薪產業，前三名為電腦及消費...

你願意花多久時間通勤？多數網友留言「一小時」 跨縣市更久

多遠算是離家近？通勤要花多少時間你才能接受？就有網友問大家單趟通勤可以接受的範圍是多久？表示自己只能接受半小時。

勞部青年就業獎勵 最多領3萬

畢業季又強碰疫情，勞動部昨天指出，為鼓勵畢業生積極尋職，今年繼續推動「青年就業獎勵」、「青年尋職津貼」。青年就業獎勵今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。