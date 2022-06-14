青年就業獎勵明開放申請 9月底前就業待滿半年領3萬

今年畢業季又強碰疫情，勞動部表示，為鼓勵畢業生積極尋職，今年將繼續推動「青年就業獎勵計畫」、「青年尋職津貼」。其中，青年就業獎勵明天開放申請，凡去年10月1日到今年9月30日期間畢業的青年，在9月底前就業，且在同一家公司待滿半年，就可領3萬元獎勵金。

勞動部勞動力發展署就服組組長陳世昌表示，配合紓困條例延長，勞動部也推出青年就業獎勵、青年尋職津貼、產業新尖兵及青年就業旗艦4支計畫，由就安基金編列42點15億元預算，預估15萬人受惠。

陳世昌指出，前兩年因應疫情而推動的青年就業獎勵、青年尋職津貼今年都續推，青年就業獎勵的適用對象為去年10月至今年9月的畢業青年，只要在今年9月底前就業 (役男則在明年6月底前退役、退役後90內就業)，連續受僱於同一雇主滿3個月，就先發2萬元，滿半年再發1萬，合計3萬元。根據統計，去年共6萬2203人領取，平均領到2.7萬元。

而考量6成5青年在畢業兩個月就能找到工作，「青年尋職津貼計畫」預計在8月中旬上路。陳世昌說，青年完成線上登錄報名及求職準備，即發給2千元，尋職期間並接受就業輔導或推介就業服務者，每月發1萬元尋職津貼，至多3個月，最多可領3.2萬元的津貼。

此外，「產業新尖兵計畫」鼓勵青年參加數位資訊、電子電機等具產業前景的職業訓練，最高補助訓練費用10萬元。而產業新尖兵計畫或是勞動部辦理的職前訓練課程的訓練期間，均提供學習獎勵金，一般課程每月可領3000元，如果是國家重點產業、營建類或照顧服務類等類別的課程，每月可領8000元，最長可領取12個月。「青年就業旗艦計畫」則結合企業提供在職訓練機會，以「先僱後訓」方式進行做中學訓練，補助雇主每月1.2萬元訓練指導費。