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餐飲業想轉職當工程師 科技業人資建議他投「1職缺」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名餐飲業網友想轉職工程師，尋求網友建議。示意圖／ingimage
一名餐飲業網友想轉職工程師，尋求網友建議。示意圖／ingimage

現在科技業超夯，許多新鮮人搶當年薪百萬的工程師，連非本科系的學生也希望能入行，日前一名從事餐飲業的網友表示，目前薪水3萬9千元，想轉職成工程師，底下也有許多職場前輩分享心得，有科技業人資直言「除非是理工科畢業，不然只能先投助理工程師」。

一名餐飲業員工在Dcard發文表示，他目前27歲了，從大學畢業就從事餐飲業，薪水也從2萬7千元提高到3萬9千元，年終還有兩個月，但沒有工作獎金，因此他萌生了轉職的念頭。

他指出，任職於餐飲業不像理工職業一樣，有專門的證照與技能目標，他擁有的專長是軟實力，不管是與人溝通協調或是面對突發狀況，他都可以很冷靜且穩定的處理，工作項目或是行程的安排，也是能夠處理得很好，但還是希望能夠進入科技業，達到較高的薪資水準。

不過原PO分析他轉職的缺點，一開始當工程師薪水比較低，最慘可能低於現在的月薪，而且有常態性加班的情況，每天的自由時間較短，最後是科系與學歷不對的情況下可能遭到惡意排擠。

他搜尋網路資料後，認為自己可以選設備工程師，或者軟體工程師，前者可以入職後慢慢學習，但工作型態屬於勞力類型，而軟體工程師則要去轉職受訓，前期得要投注時間和去資策會上課，缺點要花更多心思，也擔心這份工作前期比設備工程師薪水低，因此他求助網友，想聽過來人的建議。

文章曝光後，有網友鼓勵他「科技業大多不會看你專業背景怎樣，能夠解決問題就好，裡面不同專業轉職進來，受到大家愛戴的同仁也不少，反倒比較容易被排擠的是沒能力做好事情、任務無法如期完成的人，現在看你對這些職務，哪個比較適合自己才是最重要的，因為科技業消耗的心力比較大，每天要面對的負擔，還是要以自己能夠接受為主」。

另一名網友分享科技業個職缺「科技業目前薪資水準比較高的，應該是IC設計，基本上系統廠很難看到他們的車尾燈，但是IC設計基本上不太可能半路轉職，需要完整的學碩、科系名字要對才比較好找工作，所以這個基本上你可以直接放棄，不然就去讀碩班。再來就是系統廠，這種學經歷就不會要求那麼高了，但是非本科系、校名太差的還是會比較容易面到屎缺，系統廠職缺差蠻多的，好壞系統廠也還是有差，可以當目標。另外設備雖然是簡單的，但通常大廠，像是台積電、美光之類，有聽說還是會挑人。最後純軟的公司平均起來比較弱一些，前幾間的薪水不錯，但能進去的話，每個人的實力都很強，個人覺得看能力居多，學歷相對不重要」。

但也有科技業人資直言「坦白說以你的學歷，就算投設備我們也不會邀請你來面試，除非你是理工科，但助理工程師還是有機會的。我們更不會因為你從資策會出來，就會比較多人邀請你面試，這樣學士、碩讀本科的人是要幹嘛？會建議進來輪設備、助工，然後去補學歷」、「現在工程師這麽好當？不是工程科系畢業，也沒有相關工作經驗，為什麼你覺得你當得了工程師？就算是設備工程師，我也不認為你會錄取」、「工程師再怎麼屎缺，也不會爛到無任何修課基礎的餐飲業都能轉職，只能說你的情況技術員跟助工可能會上，工程師別想了」。

薪水 Dcard 科技業

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