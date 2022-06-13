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上班5年沒休過特休假...打拚男「還借錢給老闆」 網見職業：夠格當老闆了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名25歲男網友感嘆自己工作5年來從未休過「特休假」，而他的職業曝光後讓網友驚呼「夠格出來開店當老闆了」。 示意圖／ingimage
一名25歲男網友感嘆自己工作5年來從未休過「特休假」，而他的職業曝光後讓網友驚呼「夠格出來開店當老闆了」。 示意圖／ingimage

一名25歲男網友分享工作經歷，他自20歲退伍後就開始應徵工作，當時年紀輕輕不太了解勞基法保障，直到最近才發現工作5年來從未休過一天特休假，甚至還借錢給老闆娘，讓他不禁懷疑是不是該對職涯另作打算？而他的職業曝光後也令網友感嘆，「以你的資歷夠格出來開店當老闆了」。

原PO透過Dcard發文表示，今年25歲的他目前在早餐店任職，主要負責煎台範圍工作，至今已工作5年時間，至於薪水部分是3萬7、無勞健保，老闆娘有補助「讓我去外面保工會」，但他最近發現在他任職的這5年來，他從沒有休過一天特休假，只有月休4天的例假。

原PO也想過和老闆娘談特休或加薪，但看到老闆娘去年底花了近百萬重新裝潢店面，自己也借了一點錢（約幾萬元）給她，「現在又跟她提這個好像也不太好，5年多來我已經損失了好多天的特休，有想過乾脆就離職換工作，但做了那麼久了有點捨不得，請大家給我點意見」。

許多網友對原PO的意志力感到讚嘆，紛紛留言直呼「做5年都沒有離開，你是真愛吧！」、「太奴了吧！趕快離職啊～是要累死是不是？」、「借錢給老闆...善良要用對地方啊孩子～」、「免洗筷做了5年，老闆爽死了」、「我做了7年沒勞健保，薪水4萬4、伙食費4千3，一天工作12小時、月休4天，沒有其他放假也沒特休，真覺得自己太蠢不早點離職」。

也有不少人直言「去找連鎖的早餐店，比較有保障」、「建議原PO自己出來開一間」，甚至有人認為原PO的待遇已不符合勞基法規定，勸他「去勞工局檢舉，把你該得到的算清楚」，原PO事後則補充回應決定8月做完就離職，老闆娘也答應還錢，「因此不打算『爭取』，好聚好散的離職就好」。

Dcard 離職 健保

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