50歲同事不會用電腦 她氣到PO網掀熱議

有些年紀大的長輩不太擅長使用3C產品，常常需要年輕朋友示範一次，才能慢慢學會，但日前有位網友抱怨，離職準備要交接時，接棒的同事已經50歲了，連用電腦處理Excel報表、PDF轉檔與填單都不會，讓她質疑「這不是基本的嗎？」不過有網友勸原PO「沒必要這樣說」。

一位網友在Dcard發文表示，她從事百貨銷售，提前一個多月告知公司要離職，公司錄取了50歲的員工，準備接手她的工作，不過原PO不耐煩表示「我覺得我不是在交接，而是在幫大嬸上課，我媽60幾歲了，電腦、手機操作能力都比新員工好」。

原PO指出，他們部門的電腦操作簡易，只需要處理Excel報表、PDF轉檔與填單，可是新員工連用「加總」功能都不會，也不會雲端同步，連主管都不勉強她處理Excel的銷售報告，只要她把數據跟資訊寫完整，不論用手寫、手機打都可以，但50歲員工卻說「不懂怎麼呈現」，讓原PO氣炸喊「公司有必要請一位有老花的原始人嗎？」

原PO接著表示，這位50歲員工的履歷有欺騙與灌水的成分，發現對方工作幾天下來，寫了很多在履歷上會的技能，實際上都不會，所以才可能一開始有被錄取，但後來實際操作都不會。

對此，有一派網友認為「50歲的人可能真的不會用電腦」、「正常，我教我媽怎樣用電腦看劇，教了一個多月」、「妳也有老的一天，沒必要用『老花的原始人』來說別人」、「我媽連上網要按哪個都會忘記，視窗右上角X關閉也會忘」、「我媽57歲，當年在大學學的是用打字機，50歲不會用電腦感覺挺正常的」。

但有另一派網友認為「她只是不想學而已，千禧年有電腦是22年前的事情，當時她也才30幾歲而已，很明顯就是沒有在學習，如果她現在已經80歲以上，那倒是情有可原」、「真的是要不要學而已，我媽50幾歲了電腦技能都沒問題，我爸也是都會拉Excel自己分析股票」。