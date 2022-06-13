職場菜鳥後悔拒絕其他公司面試 想求人資重給機會網勸「這樣做」

職場新鮮人在找工作時，可能同時被多間公司錄取，這時選擇要去哪間報到就很重要，日前一名網友後悔「拒絕面試邀請」，並問資深前輩們「該如何回去找對方面試？」對此，有網友建議她聯繫人資詢問面試機會。

一名職場菜鳥在Dcard發文表示，最近投了很多公司的職缺，錄取其中一間，報到隔天接到了之前別間的面試通知，她回覆對方「已找到工作」，沒想到在原公司做了一週後，發現自己不適合此工作，因此十分後悔婉拒另一間公司的面試邀請。

她煩惱，如果對方還有在徵人的話，要怎麼說才有機會獲得面試機會？疑惑「我可以打電話和對方說『因為一些事情我又離職了，還有機會可以面試嗎？』」還是直接再投一次履歷？或者乾脆放棄這間公司的面試，找別的工作。

對此，有職場前輩建議她，「我覺得妳不要說『因為一些事我又離職了，還有機會可以去面試嗎？』這是標準剛出社會，不懂世面的回答，很不洽當，應該要打電話去給想面試的公司人資說，因為妳剛入職發現職務內容跟妳預期的不同，再來詢問是否有面試機會」、「以後要拒絕面試還是職缺，要記得說『希望以後有機會再加入貴公司之類的』，不要拒絕的太果斷」、「面試可以給自己一個月的時間，例如跟對方公司說要多久才能到職，理由可以說目前就職中、進修課程、家庭因素等，這段時間可以面試一堆工作，等到錄取後，再挑最滿意的去報到」。