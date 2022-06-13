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面試被問「會做多久」？ 他揭用意：看你臨場反應

聯合新聞網／ 綜合報導
針對面試官詢問進公司後會做多久的問題，內行網友就說明其意義在於，「從談話過程中瞭解對方的談吐、表達、思考、邏輯、臨場反應」。示意圖／ingimage
針對面試官詢問進公司後會做多久的問題，內行網友就說明其意義在於，「從談話過程中瞭解對方的談吐、表達、思考、邏輯、臨場反應」。示意圖／ingimage

最近是求職旺季，不少人除了準備好履歷與自傳等必備文件外，也在了解一些面試官常問的問題，一名網友就分享他最近被幾間公司詢問「你會在公司做多久？」這問題讓他不解其背後意義為何，內行網友就解釋，「考你臨場反應」。

原PO在PTT以「面試的時候主管問錄取你會做多久？」為題發文表示，他最近剛出社會，面試了不少公司，有幾間會問他，「如果錄取你，你會在公司做多久？」這讓他好奇這個問題的意義何在，如果他被錄取的公司裡人際相處沒問題、錢也還行的話，人巴不得進來留著不走，面試官也用不著問這種問題。

他也說，如果公司的感覺不對，或實際領的錢跟做的事不對等，就算答應會做兩、三年，員工找到新工作也會走人，「所以有點好奇問這個問題的意義在哪裡？是不是問這個問題代表說對自己公司沒信心？」

網友紛紛留言，「這個就是講垃圾話環節，你可以說一些短長期規劃」、「不用真的給他一個數字」、「問幹話就回幹話啊，誰會認真回這種問題」、「還好吧，有些人有自己規劃類似做兩年出國讀書等等的」、「真的就是長短期規劃的回覆就好」、「這是問你的人生規劃，有些人就是會跳槽」、「以前被這樣問，我都會回『無法保證能做多久，畢竟變數很多』但會盡力去克服工作的困難跟適應環境」。

網友也說這個問題主要是想看面試者的反應能力，「面試時大部份問題都得不到真話，所以重點應該是你的談吐、表達、思考模式，錄取與否有千百個理由，因為答案沒有標準，只有被舔者合不合胃口，所以不重要」、「除了能力和專業的部分，面試時雙方沒有人會講真話，大多時候只能從談話過程中瞭解對方的談吐、表達、思考、邏輯、臨場反應，人好不好相處只能進來後才知道」。

面試 PTT

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