新鮮人苦惱北漂發展還是返鄉存錢 網勸薪水至少「這數字」再考慮

「台北居，大不易」，北漂族經常得面臨高物價與高房價的挑戰，近日一名社會新鮮人就在網上詢問，她在台北找到一份基本薪資起跳的工作，雖有興趣卻擔憂薪水過低難以生存，於是請教網友們是否該放棄北漂。

「北漂工作機會多但薪水無力，是否該放棄北漂？」一位女網友在Dcard發文表示，她大學在北部唸書，畢業後也到台北面試了一份關於「產品開發」的工作，她對這份工作很有興趣，但薪水太低讓她猶豫是否該放棄北漂，「雖然沒有孝親費壓力，但薪水對於北漂族真的很難存活，見紅就休，基本薪資＋全勤2k，這個薪水是不是乾脆回南部做科技業或文書餐飲都存的比較多？」

她補充說，自己是多媒體專業，南部薪水雖比較多，但工作選擇較少，「大多相關產業都在北部，而我家在南部偏鄉下，如果想要比較類似的工作還是需要去別的地方租房，轉別的跑道的話家裡附近有其他選擇」，面對兩難抉擇，她請教網友們，選擇工作會以存錢為優先考量，還是以興趣和發展性為主，以及她若在台北兼職工作是否可行。

一些網友勸阻原po，「建議不要北漂，住家裡存錢一定比北漂快」、「台北沒有40k-60k 的薪資，建議一律別來受苦」、「你的工作如果五年後有機會破百再留下來，不然就回南部」、「個人建議至少要50k，而且50k生活品質也就一般」、「我5Xk也過得很辛苦，北漂真的很辛苦，常有回家念頭」、「北部80k還不如南部60k」。

但也有網友鼓勵原po嘗試看看，「我覺得年輕可以先在北部試看看，試過才不會後悔」、「試試才發現還是待在南部好，不試永遠是個遺憾」，許多人建議她應該為自己設立一個停損點，「開始北漂後自己要設個停損點，幾歲前還是不行就回家」、「如果對產業有高度熱情可以考慮嘗試看看，但是要給自己設一個期限，一年後薪水要達到多少之類的」、「剛開始是可以嘗試，不過要是過兩三年薪資成長幅度不大，還是離開比較好過」。