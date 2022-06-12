特效、元宇宙滿天飛 為何老派的阿湯哥和《捍衛戰士》沒有被時代淘汰？

摘要 1.時隔36年，由阿湯哥主演的《捍衛戰士》推出續集《捍衛戰士：獨行俠》。不論演員演技或特效，都與時俱進，包括透過AI打造人聲模型等等。 2.台灣的2個人才關鍵字分別是：跨界、數位。工作者要學會以AI作為工具，提升效率，甚至創造出新商業模式。 3.在這樣的潮流和環境下，「跨界」人才將勝出，不論是跨地域、跨領域或跨世代。

週末的中午，天氣異常炎熱，我決定去看《捍衛戰士：獨行俠》。心想應該沒有什麼人，結果大錯特錯，電影院竟然8成滿。還有不少父母帶小朋友來看，只能說阿湯哥實在太迷人，老少咸宜！這部電影是續集，距離上集已過36年，不論在演員演技和特效上，都與時俱進、超越第一集。看完電影，我有2個感想：

第一、科技不斷在進步，飛行員不一定跟得上

就像電影中一句台詞：「你終究要被時代淘汰。」現在自駕車大行其道，無人機也有可能成為明日武器主流。但「獨行俠」展現出AI時代人的價值，可以在瞬間作出理性感性兼容的判斷，用意志突破機器的極限。

第二、團隊合作勝過一切

阿湯哥在片中是傳奇飛行員，成就無人可及。但他臨危受命，被賦予教官職位，要在幾週內將一群菁英中的菁英集結起來，完成一項不可能的任務。在未來社會，臨時編組、專案任務導向的工作團隊，將取代傳統僵硬組織型態。

企業的人才關鍵字：跨界、數位

現在正值學子畢業進入職場的季節，台灣企業需要什麼樣的人才？翻開報紙，看到各種標題：「國泰金徵跨界人才、開缺6500名」、「台達電跨界徵才、新鮮人年薪破百萬」、「金控找新血、最愛跨界人才」、「元大金萬人海選、鎖定資訊&數位金融」。

趨勢很明顯，關鍵字是「跨界」以及「數位」，後者指的就是AI。傳統工作的定義已改變，AI正衝擊每一個行業，未來就像英文一樣，是必備技能。沒有所謂的「AI人才」，而是「AI＋」人才，代表AI和特定行業專長的結合，例如智慧製造、智慧零售、智慧醫療、金融科技（FinTech）等。

未來企業不應只找電機系或資工系學生從事AI工作，而要找不同行業的人才，不管是零售、醫療或金融，學會以AI作為工具，讓工作變得更有效率，甚至創造出新商業模式、顛覆傳統，如同Uber、Airbnb和螞蟻金服一樣。

在這樣的潮流和環境下，「跨界」人才將勝出，不論是跨地域、跨領域或跨世代。跨世代包括所有新經濟組成元素，例如AI、區塊鏈、NFT、Web3、DeFi和元宇宙等。任何人懂得新經濟元素，便能夠在實體經濟和虛擬經濟世界中穿梭自如，不懂的人將遠遠落後，就像不懂英文需要翻譯才能溝通一樣。

我現在用人不太看他們過去經驗，因為很多不一定有用；在一個領域待太久，往往更無法轉型到其它領域。學習能力很重要，要有不斷學習新知的熱忱，以及將新知和傳統工作結合的能力。員工不只是「Born to run」，更多是「Born to learn」，不斷學習、跨域學習、快速學習！

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