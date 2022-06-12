她錄取台積電「想待到退休」憂被取代 網曝關鍵：沒那麼容易

台灣的半導體產業領先全球，有「護國神山」之稱的台積電，因為福利優、待遇佳，吸引不少人擠破頭想進去。然而，近日就有一名女網友PO文表示，日前應徵上台積電作業員，但怕未來會被AI取代，因此好奇發問「作業員有很多都做到退休的嗎？」掀起大批網友熱烈討論。

該名女網友在《Dcard》發文表示，最近面試應徵上台積電作業員，打算穩定做到退休，但又擔心未來是否容易被AI取代，這讓原PO忍不住上網詢問「作業員有很多都做到退休的嗎？是否未來會被取代？」

貼文一出，立刻引發熱議，網友紛紛留言「先賺錢吧，想那麼多做啥」、「醫生也可能會被取代啊，擔心那麼多幹嘛」、「先自己做得下去才有後面的問題，其實沒那麼容易取代」、「台積只怕你自己離職，公司不會要你走的」、「先做就對了，未來就算被取代妳也早就有百萬元以上的存款了，作業員當然可以做到退休，問題是妳有80%的機率做不到一年就會自己提離職了，等妳至少做三年再來思考現在的問題吧」。

還有網友表示，「要取代早就取代了，事實就是機台還是要人顧，機台沒辦法顧機台」、「AI機器人其實很貴的，還有維修跟保養價格貴得要死，等這些設備便宜後再去想吧」、「不會被取代，因為不可能所有需要作業員的全部改成自動化，有些產業只看短期利益」、「以作業員來說，妳比較會遇到人力cost down，隨著時間推移，自動化會越來越成熟，相對的人力會減少，但不會全砍，未來AI是否會跟人一樣...不知道，不過在AI之前，妳會先被全自動化取代，但妳若撐到那時，錢也夠妳花了」。