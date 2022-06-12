快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她錄取台積電「想待到退休」憂被取代 網曝關鍵：沒那麼容易

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，最近應徵上台積電作業員，但怕未來會被AI取，因此上網發問。圖／聯合報系資料照片
一名女網友表示，最近應徵上台積電作業員，但怕未來會被AI取，因此上網發問。圖／聯合報系資料照片

台灣的半導體產業領先全球，有「護國神山」之稱的台積電，因為福利優、待遇佳，吸引不少人擠破頭想進去。然而，近日就有一名女網友PO文表示，日前應徵上台積電作業員，但怕未來會被AI取代，因此好奇發問「作業員有很多都做到退休的嗎？」掀起大批網友熱烈討論。

該名女網友在《Dcard發文表示，最近面試應徵上台積電作業員，打算穩定做到退休，但又擔心未來是否容易被AI取代，這讓原PO忍不住上網詢問「作業員有很多都做到退休的嗎？是否未來會被取代？」

貼文一出，立刻引發熱議，網友紛紛留言「先賺錢吧，想那麼多做啥」、「醫生也可能會被取代啊，擔心那麼多幹嘛」、「先自己做得下去才有後面的問題，其實沒那麼容易取代」、「台積只怕你自己離職，公司不會要你走的」、「先做就對了，未來就算被取代妳也早就有百萬元以上的存款了，作業員當然可以做到退休，問題是妳有80%的機率做不到一年就會自己提離職了，等妳至少做三年再來思考現在的問題吧」。

還有網友表示，「要取代早就取代了，事實就是機台還是要人顧，機台沒辦法顧機台」、「AI機器人其實很貴的，還有維修跟保養價格貴得要死，等這些設備便宜後再去想吧」、「不會被取代，因為不可能所有需要作業員的全部改成自動化，有些產業只看短期利益」、「以作業員來說，妳比較會遇到人力cost down，隨著時間推移，自動化會越來越成熟，相對的人力會減少，但不會全砍，未來AI是否會跟人一樣...不知道，不過在AI之前，妳會先被全自動化取代，但妳若撐到那時，錢也夠妳花了」。

台積電 半導體 AI 面試 Dcard

延伸閱讀

買房後繳房貸「一輩子當奴隸？」網點現實面：租房更慘

很多報章雜誌報導是錯的！劉德音談美日建廠新進度 且不點名戳了英特爾「這說法」

台積電日本熊本徵工程師「起薪6萬」高於當地 但日人更擔心這件事

劉德音喊話激勵 台積電股價上漲9元市值重登14兆元

相關新聞

她錄取台積電「想待到退休」憂被取代 網曝關鍵：沒那麼容易

台灣的半導體產業領先全球，有「護國神山」之稱的台積電，因為福利優、待遇佳，吸引不少人擠破頭想進去。然而，近日就有一名女網友PO文表示，日前應徵上台積電...

上班族下班後還有力氣進修嗎？ 網直呼：只要有心都可以

不少上班族為了升遷或是個人興趣，都會選擇在下班後去進修，但基於現實考量，也有人被迫放棄理想。一名女網友日前在網路上發文，透露自己下班後都感到相當疲憊，沒有心力繼續進修專業，因此詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

接獲錄取想晚一週報到該怎麼辦？ 過來人：有實力就會等你

求職有許多細節需注意，一不小心可能就會犯下大錯，被面試官扣分等，有一名網友就擔心，如果跟已錄取的公司說他會晚一個禮拜報到，對方會不會覺得自己意願不高，轉而錄取別人。其他人看了建議，「時間早晚不會有什麼關係」。

他苦嘆「工作後需要早起很難受」 網給建議：選這種公司就好

畢業季來臨，不少學生準備踏入職場，生活上的改變難免需要時間適應。一名男網友日前在網路上發文，表示自己很不習慣工作後需要早起，也認為自己相當卑微，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

畢業季餐飲業向新鮮人招手 北市就服處本周釋622職缺

鳳凰花開，畢業季已來臨，大批職場新鮮人投入就業市場之際，雖疫情仍高原期，但不同去年狀況，今年企業高舉徵才看板，延攬職場生...

公司待遇好卻沒人約面試！老闆見「暗黑真相」氣炸：難怪敢擺爛

許多人會透過線上徵才網站來找工作，通常公司只要給出合適的薪資、優異的福利，加上自己有興趣且符合該職位，都會有人送出履歷應徵。但有位女老闆很困惑，因為他開出的職位薪水在業界相當不錯，卻一直都沒有人來應徵，一問之下，才發現事情不單純，最終才解開「暗黑原因」，氣炸直呼「難怪員工敢擺爛」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。