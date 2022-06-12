接獲錄取想晚一週報到該怎麼辦？ 過來人：有實力就會等你

求職有許多細節需注意，一不小心可能就會犯下大錯，被面試官扣分等，有一名網友就擔心，如果跟已錄取的公司說他會晚一個禮拜報到，對方會不會覺得自己意願不高，轉而錄取別人。其他人看了建議，「時間早晚不會有什麼關係」。

原PO在Dcard以「想晚點報到該怎麼說才好？」為題表示，他在履歷上跟面試時都說隨時可以報到，最近收到面試的公司打來通知錄取並問何時能上班，但他實際上還有幾個面試想去看看，所以想要晚一個禮拜再報到，卻又擔心公司會覺得他意願不高改錄取別人，他好奇地問，「說晚一個禮拜報到被問為什麼時有沒有一個比較恰當的回法或理由？如果說家裡有些私事要處理也蠻明顯的」。

網友紛紛建議，「只給自己一週時間有點緊繃，我覺得還要比較其他家的話押兩週比較保險，意願這種東西取決於你的態度吧，不要一付『我把你們當備胎，還要考慮其他公司唷』。你想晚點報到就說『不好意思由於手邊還有事情在處理，比較方便X月X號報到這樣可以嗎？』簡單帶過就好。不用擔心晚個一兩週他們會覺得你沒有心，如果錄取別人那也只是他們覺得對方更有實力，跟時間早晚不會有什麼關係」。

網友也說只要公司認定你的實力，他們就會等你，「隨便找個理由延遲就好，公司也沒差這兩個禮拜，是你的跑不掉」、「通常都是打電話告知錄取的時候，我就會說目前還有約面試可不可以晚個幾天報到，通常都會諒解因為畢竟求職者還是有選擇面試其他間公司的權利」、「帶著誠意據實告知我覺得可以耶」、「我是認為公司真的需要你這個人，他就一定會等你」。