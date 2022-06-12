快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接獲錄取想晚一週報到該怎麼辦？ 過來人：有實力就會等你

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友擔心自己若太晚報到，公司會轉而錄取其他人，過來人回覆，「我是認為公司真的需要你這個人，他就一定會等你」。示意圖／ingimage
一名網友擔心自己若太晚報到，公司會轉而錄取其他人，過來人回覆，「我是認為公司真的需要你這個人，他就一定會等你」。示意圖／ingimage

求職有許多細節需注意，一不小心可能就會犯下大錯，被面試官扣分等，有一名網友就擔心，如果跟已錄取的公司說他會晚一個禮拜報到，對方會不會覺得自己意願不高，轉而錄取別人。其他人看了建議，「時間早晚不會有什麼關係」。

原PO在Dcard以「想晚點報到該怎麼說才好？」為題表示，他在履歷上跟面試時都說隨時可以報到，最近收到面試的公司打來通知錄取並問何時能上班，但他實際上還有幾個面試想去看看，所以想要晚一個禮拜再報到，卻又擔心公司會覺得他意願不高改錄取別人，他好奇地問，「說晚一個禮拜報到被問為什麼時有沒有一個比較恰當的回法或理由？如果說家裡有些私事要處理也蠻明顯的」。

網友紛紛建議，「只給自己一週時間有點緊繃，我覺得還要比較其他家的話押兩週比較保險，意願這種東西取決於你的態度吧，不要一付『我把你們當備胎，還要考慮其他公司唷』。你想晚點報到就說『不好意思由於手邊還有事情在處理，比較方便X月X號報到這樣可以嗎？』簡單帶過就好。不用擔心晚個一兩週他們會覺得你沒有心，如果錄取別人那也只是他們覺得對方更有實力，跟時間早晚不會有什麼關係」。

網友也說只要公司認定你的實力，他們就會等你，「隨便找個理由延遲就好，公司也沒差這兩個禮拜，是你的跑不掉」、「通常都是打電話告知錄取的時候，我就會說目前還有約面試可不可以晚個幾天報到，通常都會諒解因為畢竟求職者還是有選擇面試其他間公司的權利」、「帶著誠意據實告知我覺得可以耶」、「我是認為公司真的需要你這個人，他就一定會等你」。

面試 求職

延伸閱讀

社區頂樓「裝1物」年拿8千讓他好心動 網勸：北部人請三思

麥當勞「10元小薯」內行點法曝光 網驚呼：我現在才知道

台大醫畢業沒考上醫師國考 他當豪宅保全月收入驚人

單身男拜月老見籤詩「一番話」瞬間傻眼 網笑翻：連月老都放棄了

相關新聞

她錄取台積電「想待到退休」憂被取代 網曝關鍵：沒那麼容易

台灣的半導體產業領先全球，有「護國神山」之稱的台積電，因為福利優、待遇佳，吸引不少人擠破頭想進去。然而，近日就有一名女網友PO文表示，日前應徵上台積電...

上班族下班後還有力氣進修嗎？ 網直呼：只要有心都可以

不少上班族為了升遷或是個人興趣，都會選擇在下班後去進修，但基於現實考量，也有人被迫放棄理想。一名女網友日前在網路上發文，透露自己下班後都感到相當疲憊，沒有心力繼續進修專業，因此詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

接獲錄取想晚一週報到該怎麼辦？ 過來人：有實力就會等你

求職有許多細節需注意，一不小心可能就會犯下大錯，被面試官扣分等，有一名網友就擔心，如果跟已錄取的公司說他會晚一個禮拜報到，對方會不會覺得自己意願不高，轉而錄取別人。其他人看了建議，「時間早晚不會有什麼關係」。

他苦嘆「工作後需要早起很難受」 網給建議：選這種公司就好

畢業季來臨，不少學生準備踏入職場，生活上的改變難免需要時間適應。一名男網友日前在網路上發文，表示自己很不習慣工作後需要早起，也認為自己相當卑微，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

畢業季餐飲業向新鮮人招手 北市就服處本周釋622職缺

鳳凰花開，畢業季已來臨，大批職場新鮮人投入就業市場之際，雖疫情仍高原期，但不同去年狀況，今年企業高舉徵才看板，延攬職場生...

公司待遇好卻沒人約面試！老闆見「暗黑真相」氣炸：難怪敢擺爛

許多人會透過線上徵才網站來找工作，通常公司只要給出合適的薪資、優異的福利，加上自己有興趣且符合該職位，都會有人送出履歷應徵。但有位女老闆很困惑，因為他開出的職位薪水在業界相當不錯，卻一直都沒有人來應徵，一問之下，才發現事情不單純，最終才解開「暗黑原因」，氣炸直呼「難怪員工敢擺爛」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。