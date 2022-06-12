上班族下班後還有力氣進修嗎？ 網直呼：只要有心都可以

不少上班族為了升遷或是個人興趣，都會選擇在下班後去進修，但基於現實考量，也有人被迫放棄理想。一名女網友日前在網路上發文，透露自己下班後都感到相當疲憊，沒有心力繼續進修專業，因此詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard以「上班族下班後真的還有力氣進修嗎？」為題發文，原PO透露今年是自己出社會的第六年，而剛出社會第一份工作是在貨運承攬業當業務助理，工作相當繁忙，三不五時都要加班到凌晨，但是卻意外很會過生活。原PO表示「一心只想著我要翻身我要翻身，下班後還排了補習班補日文和英文，深怕自己落後別人」。

隨著六年過去，原PO陸續換了幾份工作，她認為自己不但沒有事業有成，加薪速度也趕不上通膨，讓她無奈表示「除了變老還有些看破紅塵外，也發現自己開始對生活懶得掙扎，下班變得只想休息只想躺，想著是不是該學點什麼，但又覺得存錢比較重要」。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「好奇大家下班後是否還是一樣積極生活著，也許被大家激勵一下，我會放棄躺平族努力活起來！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「要想想妳到底生活要什麼，改變現狀必須付出代價」、「進修沒有想像中困難，只要有心都可以做得到」、「我覺得如果找到自己有興趣的事，而且剛好那件事也能儲備自己的能力，下班後也只會迫不及待地想去做這件事」。

另外，也有網友分享自身經驗，「我就是呀，下班再去進修，都這樣過兩年了」、「我也常加班，但還是利用假日時間進修，雖然累，但是有學習到東西很值得」、「我是軟體工程師，下班後有空餘時間會看一些材料充實自己」。