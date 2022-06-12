他苦嘆「工作後需要早起很難受」 網給建議：選這種公司就好

畢業季來臨，不少學生準備踏入職場，生活上的改變難免需要時間適應。一名男網友日前在網路上發文，表示自己很不習慣工作後需要早起，也認為自己相當卑微，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard以「大家工作後都會早起嗎」為題發文，原PO分享兩點踏入職場後感到難受的地方。原PO首先表示「每天8點半前要到公司真的很痛苦，而且還不能遲到」，他認為以前大學時期前一天讀很晚或玩很晚，隔天早上就是想翹就翹，最早的課也是10點。不過現在出社會每天都要8點半前到公司，等於每天都要7點起床，下班回家很累又想趕緊休息，幾乎沒有自己的時間。

不僅如此，原PO提到「出社會後真的很卑微，老闆說什麼或辱罵你什麼，只能點頭說好」，他認為以前在學校若對教授不開心，就退掉修其他教授的課就好，就算是必修也可以一星期只見到一次，但在公司每天都需要見到老闆，甚至動不動就被罵，覺得自己很卑微。在貼文的最後，原PO寫道「這兩點真的是出社會後最難接受的兩件事，尤其第一點，好奇大家都能習慣出社會後要早起這種事嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「很簡單的道理，去上學是你付錢，上班是老闆付你錢」、「真的，我也剛出社會，回家休息一下然後洗個澡和吃飯就要睡覺了」、「我一開始也覺得每天早起受不了，結果卻反而習慣了」、「這就是社會，不然只能自己當老闆」、「覺得工作卑微是你沒找到工作的精髓，甚至你的工作中沒有找到價值感跟成就感」。

另外，針對出社會後需要早起的狀況，不少網友也提供意見，「找不用早起的就好，我就是只選不用打卡的公司」、「因為無法早起，所以我選擇了補教和餐飲業，睡到中午吃飽再出門」、「找上班時間晚的或風氣自由的公司」。