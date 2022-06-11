公司待遇好卻沒人約面試！老闆見「暗黑真相」氣炸：難怪敢擺爛

許多人會透過線上徵才網站來找工作，通常公司只要給出合適的薪資、優異的福利，加上自己有興趣且符合該職位，都會有人送出履歷應徵。但有位女老闆很困惑，因為他開出的職位薪水在業界相當不錯，卻一直都沒有人來應徵，一問之下，才發現事情不單純，最終才解開「暗黑原因」，氣炸直呼「難怪員工敢擺爛」。

有網友在Dcard以「遇到這樣的同事怎麼辦」發文，他表示前陣子剛進入新公司，因為老闆不太會用電腦，所以104的人資都是交給員工處理，幫忙安排面試時間。

因為之前員工離職加上最近疫情，所以公司目前只有原po和一位舊員工、工讀、跟老闆，舊員工是一名30多歲的女子，原po表示他進來後，就看到那名員工一直被老闆罵，很多小事都沒有完成，一開始沒多想，只是以為她拖延症比較嚴重。

但就在女子外出時，老闆請原po開104給她看，因為女子一直跟她說都沒有人投履歷，結果一開發現，其實有很多人投履歷，而舊員工只回覆工讀職位的履歷，大概有20多位都被回應「感謝您對本公司工作機會感到興趣。我們已經收到您的應徵信函，您的履歷我們正在處理中，由於應徵者眾多，我們需要花時間消化過濾，未來若有進一步的消息，我們將盡快跟您連絡，謝謝您的來信」。

老闆看完後當下氣炸，看穿女子不想讓她們徵到新員工，就可以一直在公司擺爛拿不錯的薪水，找不到人又沒辦法趕走她。原po表示因為公司底薪有4萬，加上還有業績，所以投履歷的人很多，看完這舉動也覺得超級恐怖「一個漂漂亮亮的女生竟然做這種事」，回想起跟她共事，也覺得她完全沒有責任感，做事不果斷、應對能力差，該交接的都沒有交接。

網友看完也覺得很扯，「人不要臉真的是無敵啊」、「擺爛無敵啊，只能說你老闆衰，不過也要檢討自己能力太不足，才會被底下員工耍的團團轉」、「第一次看到有這種事⋯」、「不意外，有一種人很會包裝自己，像貓一樣」，也有人很多人表示有興趣，「想應徵」、「還有缺嗎？怎麼投遞履歷」、「哪間？收我吧」。