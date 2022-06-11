部門訂飲料沒揪她 女網友嘆居隔後難融入職場

疫情期間許多人都有過隔離經驗，一段時間未進公司、學校，難免有些話題無法跟上同儕。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她今年4月底剛進一間公司，加入管理部門，負責總務工作，和同事們尚未熟悉起來，卻又因為接觸確診者而被隔離，再次返回工作崗位時，更覺得無法融入團體，讓她十分難受。

原PO提到，她和管理部門的人資、採購、品牌同事年齡相仿，但對方三人原先就非常要好，經常在位置上站起來互相聊天、相約去廁所、茶水間，「一開始跟她們不熟，不太知道怎麼跟他們相處，剛開始人資會跟我開玩笑，閒話家常一下，我也會回應她」，後來她受邀加入三人的微信群組，「我就試著她們在聊天，我也參與一下，她們都會互噹之類，我插不上話，就她們互相自嗨，我就尷尬，默默退下」。

後來又因為原PO隔離14天，重返職場後覺得越來越融入不了部門的小圈圈，雖然試著開話題，但還是聊不太起來，而且部門一起訂飲料也不會邀她，「或許一開始我就融入不了，又隔這麼久才回去上班，我現在每天上班旁邊都嘻嘻哈哈、講悄悄話，我自己在小角落孤零零，沒人可以說話」。

許多網友紛紛表示，「每次到新工作的時候都會有這種陣痛期，往好處想，你可以多從他們聊天的話裡面確定自己跟他們是不是一路人，而且也比較不會被挖到隱私」、「我上班都希望旁邊的人不要跟我說話，會浪費時間，打斷專注力，在同公司做了三年，沒有要好同事，除非討論工作，也不會有其他接觸」、「我待過有間公司也是這樣，老鳥至少都待了3、4年，跟我同期進去的新人完全融入不了她們，新人同事也曾主動積極想跟她們熟絡，但也是被冷回應居多」。

原PO後來也補充，她在端午節出遊時有帶伴手禮給同事吃，並留了便條紙感謝她們平時的幫助，希望可以留下好印象，「雖然告訴自己，是來工作的不是來交朋友的，但感覺還是少了點什麼，之前的工作從新人期都還有可以說話的對象，這裡沒有」。