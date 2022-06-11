公司什麼福利最好？網喊「這1點」夢寐以求：台灣很難碰到

選擇工作除了基本的錢多、事少、離家近外，公司的福利也是許多人考慮的點之一。通常會有三節獎金、員工旅遊等，希望讓員工開心工作之餘，也有「小確幸」的感覺，對此，有網友好奇「公司提供什麼福利，會讓你覺得這是家福利很好的公司？」，引起網友熱議。

一名網友在PTT Salary板發文，他列出了公司多點福利，包含第一免費提供零食、二、補助通話費、三、補助工作器材像是平板、手機，最後為第四工作彈性等等，他也好奇問大家「認真好奇，公司提供什麼福利，會讓你覺得這是家福利很好的公司？」。

網友也紛紛回應，「旅遊基金每人1萬5」、「年假15天以上」、「把這些有的沒的福利通通轉成月薪就是最好的工作」、「每年加薪5%」、「123都有，旅遊補貼一人超過4萬，但希望你加班加到爆肝，你覺得這樣算好公司嗎？」。

但眾人最滿意這點，「曾經待過4的美商，提早完工真的超爽」、「可以提早4點下班」、「第四點超讚，但台灣老闆沒有這種觀念」、「4真是夢寐以求的，但台灣老闆會丟給你不能午休的任務」、「我也覺得4超棒，但前提是要有做得完的工作」、「能做到4的話 其他都無所謂了」。