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內向女任行政助理憂個性影響工作 網一面倒指「這事」更重要

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO擔心自己個性內向會影響到行政助理的工作，但網友們認為分內事情有做好，其實沒關係。圖為示意圖/Ingimage
原PO擔心自己個性內向會影響到行政助理的工作，但網友們認為分內事情有做好，其實沒關係。圖為示意圖/Ingimage

職業百百種，有些工作需要常與人互動，員工的個性通常較為活潑、熱情、善於社交，而有些職務需要細心、嚴謹的特質，因此許多大企業在招聘時會進行性格測驗，確保員工的人格特質符合職位需求。日前一名女網友在「Dcard發文，提到她從事行政助理工作，但因為個性內向，有時會覺得自己不夠融入群體，為此感到十分困擾，引起眾人討論。

原PO以「行政助理的個性真的會影響大家的心情嗎」為題發文，表示自己目前在做行政助理的工作，但她有點內向，不是活潑那型的人，「有時候覺得自己好像都默默走進辦公室，但好像不太能這樣，要跟大家打招呼才行，但我好像又不太敢⋯」，同事們也紛紛鼓勵她，認為原PO還是要克服心理門檻，訓練自己與他人自然互動。

不過大多數網友認為，「請照自己的步調去努力就好，主要有完成該完成的工作就好了」、「看公司文化和你能力夠不夠，如果你能力好到大家不會在意，那無所謂」、「內向不算缺點，會不會和人相處比較重要」、「我覺得還好，我也很內向，之前也做行政助理，雖然不太交際，但都有把事情做好，所以同事對我也都蠻友善的」、「行政助理不用活潑，會活用word跟excel比較實在」。

Dcard

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