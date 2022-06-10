她在南部做餐飲月薪53K 工時曝光嚇傻眾人：身體還好嗎？

許多人努力打拚就是希望能夠有升遷機會，或者爭取到加薪，一名女網友在Dcard透露自己工作了9年，薪水升到50K，但她的工時卻相當長，得從早上9點忙到晚上10點過後，月休也只有4天甚至更少，讓不少人看了直呼「妳身體還好嗎？」

原PO以「餐飲53k福利好嗎？」為題表示自己在南部一家餐飲業上班，在這家公司已經有9年了，做到第7年時，月薪升到50K，看起來很高薪，但是每天得從早忙到晚，還要看當天來客數多寡才知道忙不忙，「反正事情要做完才能下班，一個月內大約有10天都是23點才下班」。

她說老闆沒有硬性規定，但自己不是會偷懶的人，所以幾乎一上工後就一直忙碌，中午也只用餐30分鐘就起身工作。原PO說2022年之前都是月休4天，但今年因為總公司的政策，再加上餐飲業缺人，導致月休縮短為1天，頂多2天，不僅如此，這份工作還沒有勞健保，只能自行在外保工會2500元，「想問大家覺得這樣的工作，你們會做嗎？」

貼文讓不少人看了都傻眼，「我不會，薪資也不算特別高，生活品質倒是特別差」、「太累了吧…妳身體還好嗎？」、「其實這樣還是很低薪，正常都是工作8小時月休8天，妳現在只是靠工時超級長跟休假超級少在拉薪水而已，感覺去當作業員還比較好」、「以薪資來說也不算高，何況妳要自己支出勞健保、犧牲休假日、時數超級長，建議快快離職」、「沒勞健保，這對妳晚年退休影響滿大的」、「（上班日）連7不檢舉還想待」、「我幫妳算了假如一年365天，妳月休一天，所以做了353天，每天假如就做到22點準時下班，一天13小時，13*353/12=382.4，代表妳一個月要做最少382小時，拿53000元/382小時，妳一小時可以賺139元，那妳還是去7-11當工讀生都賺比較多」。