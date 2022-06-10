快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她在南部做餐飲月薪53K 工時曝光嚇傻眾人：身體還好嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在南部從事餐飲業，月薪有5萬以上，但工作時間相當長，讓不少人看了都嚇傻。 示意圖／ingimage
原PO在南部從事餐飲業，月薪有5萬以上，但工作時間相當長，讓不少人看了都嚇傻。 示意圖／ingimage

許多人努力打拚就是希望能夠有升遷機會，或者爭取到加薪，一名女網友在Dcard透露自己工作了9年，薪水升到50K，但她的工時卻相當長，得從早上9點忙到晚上10點過後，月休也只有4天甚至更少，讓不少人看了直呼「妳身體還好嗎？」

原PO以「餐飲53k福利好嗎？」為題表示自己在南部一家餐飲業上班，在這家公司已經有9年了，做到第7年時，月薪升到50K，看起來很高薪，但是每天得從早忙到晚，還要看當天來客數多寡才知道忙不忙，「反正事情要做完才能下班，一個月內大約有10天都是23點才下班」。

她說老闆沒有硬性規定，但自己不是會偷懶的人，所以幾乎一上工後就一直忙碌，中午也只用餐30分鐘就起身工作。原PO說2022年之前都是月休4天，但今年因為總公司的政策，再加上餐飲業缺人，導致月休縮短為1天，頂多2天，不僅如此，這份工作還沒有勞健保，只能自行在外保工會2500元，「想問大家覺得這樣的工作，你們會做嗎？」

貼文讓不少人看了都傻眼，「我不會，薪資也不算特別高，生活品質倒是特別差」、「太累了吧…妳身體還好嗎？」、「其實這樣還是很低薪，正常都是工作8小時月休8天，妳現在只是靠工時超級長跟休假超級少在拉薪水而已，感覺去當作業員還比較好」、「以薪資來說也不算高，何況妳要自己支出勞健保、犧牲休假日、時數超級長，建議快快離職」、「沒勞健保，這對妳晚年退休影響滿大的」、「（上班日）連7不檢舉還想待」、「我幫妳算了假如一年365天，妳月休一天，所以做了353天，每天假如就做到22點準時下班，一天13小時，13*353/12=382.4，代表妳一個月要做最少382小時，拿53000元/382小時，妳一小時可以賺139元，那妳還是去7-11當工讀生都賺比較多」。

餐飲業 工時 薪水

延伸閱讀

工作很閒卻月領7萬惹異樣眼光 他想離職網酸：尊嚴能吃嗎？

真心換絕情？台鐵工會斥交長承諾變調、預告衝突將再起

商管碩士畢業月薪3萬5 網勸：不如學士畢業出去闖

北市年輕牙醫月薪20萬算頂天？ 過來人哀嚎：選牙不如選醫

相關新聞

內向女任行政助理憂個性影響工作 網一面倒指「這事」更重要

職業百百種，有些工作需要常與人互動，員工的個性通常較為活潑、熱情、善於社交，而有些職務需要細心、嚴謹的特質，因此許多大企業在招聘時會進行性格測驗，確保員工的人格特質符合職位需求。日前一名女網友在「Dcard」發文，提到她從事行政助理工作，但因為個性內向，有時會覺得自己不夠融入群體，為此感到十分困擾，引起眾人討論。

店家徵「洗碗歐巴桑」 挨罰30萬

髙雄有一店家登載「誠徵洗碗歐巴桑」，另家寫著「搬重男性佳」，都被認定具招募性別及年齡歧視，遭勞工局各罰30萬元。此事引發...

她在南部做餐飲月薪53K 工時曝光嚇傻眾人：身體還好嗎？

許多人努力打拚就是希望能夠有升遷機會，或者爭取到加薪，一名女網友在Dcard透露自己工作了9年，薪水升到50K，但她的工時卻相當長，得從早上9點忙到晚上10點過後，月休也只有4天甚至更少，讓不少人看了直呼「妳身體還好嗎？」

快篩陽至確診「等待期」 可請住院傷病假、不可扣全勤

勞動部今發布解釋令，勞工快篩陽性後，預約視訊診療、前往社區篩檢站、醫療院所評估確認結果期間，或快篩陽性且符合PCR採檢條...

30歲年薪百萬想辭職！他怨「工作無聊」：這樣活到65歲好無望

職涯選擇是一大學問，興趣與高收入有時難以兼得，一名30歲的網友抱怨，他目前在金融業做內勤的工作，年薪高達105萬，每天10點半上班、17點半下班，但他卻因為工作單調無聊、長官同事間相處等問題想辭職，無奈表示「這種人生要到65歲，覺得人生好無望」。

工作很閒卻月領7萬惹異樣眼光 他想離職網酸：尊嚴能吃嗎？

出社會工作後，不少人都希望能夠找到「錢多、事少、離家近」的公司，但這樣的想法總是事與願違。一名網友發文表示自己在親戚的公司上班，但他的工作量只要1小時就可完成了，月薪還可以領到7萬元，看起來相當輕鬆，但同事卻以異樣的眼光看他，讓原PO很受不了想離職，不過鄉民們看了卻酸說「尊嚴能吃嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。