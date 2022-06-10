30歲年薪百萬想辭職！他怨「工作無聊」：這樣活到65歲好無望

職涯選擇是一大學問，興趣與高收入有時難以兼得，一名30歲的網友抱怨，他目前在金融業做內勤的工作，年薪高達105萬，每天10點半上班、17點半下班，但他卻因為工作單調無聊、長官同事間相處等問題想辭職，無奈表示「這種人生要到65歲，覺得人生好無望」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他對於當年讀書選擇社會組很後悔，目前在金融業做內勤，年薪105萬，因疫情居家辦公，每天睡到10點半才起床工作，17點半就能準時下班。

但該網友表示，這份工作他已做了3年，工作內容單調無聊，有處理不完的工作，同事之間相處有摩擦，長官也會嚴格控管，他表示，「這份工作幹了三年真的沒什麼想法跟目標，工作單調到好想辭職，這種人生要到65歲，突然覺得人生好無望喔」。

該網友抱怨，「是否到了30歲連衝動的機會都沒有了，下班不是健身就是跟朋友吃飯喝酒，瞬間覺得人生好無聊啊，難道真的要因為錢低頭嗎？」

其他網友則留言「身在福中不知福，你辭職」、「下班和假日之餘去培養興趣和其他技能吧」、「每一個人追求的人生本來就不一樣，也許你想要做的是有成就感的工作，你可以去上插畫課，可以去拍微電影參加比賽」、「當你離職之後薪水砍半就會後悔了」、「在職考或做副業啊」。