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工作很閒卻月領7萬惹異樣眼光 他想離職網酸：尊嚴能吃嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在親戚家上班，但工作量少、薪水又高，惹來其他同事異樣眼光。 示意圖／ingimage
原PO在親戚家上班，但工作量少、薪水又高，惹來其他同事異樣眼光。 示意圖／ingimage

出社會工作後，不少人都希望能夠找到「錢多、事少、離家近」的公司，但這樣的想法總是事與願違。一名網友發文表示自己在親戚的公司上班，但他的工作量只要1小時就可完成了，月薪還可以領到7萬元，看起來相當輕鬆，但同事卻以異樣的眼光看他，讓原PO很受不了想離職，不過鄉民們看了卻酸說「尊嚴能吃嗎？」

原PO在Dcard以「工作很閒，該離職嗎？」為題表示，自己在親戚開的公司上班，工作量只要1小時就可以完成8小時的事情，剩下的7小時就只能看著電腦發呆，更讓人羨慕的是月薪還能夠領到7萬元，只是卻也引來其他同事異樣的眼光。

原PO覺得受到異樣眼光看待很受不了，「那種感覺像是我來騙薪的，沒什麼貢獻力，只是靠親戚罷了」，這樣的職場冷暴力讓他很想離職出去外頭闖一闖，至少還能夠得到一些尊嚴。

貼文讓不少人看了好羨慕，「窮到沒錢吃飯的時候你就會發現一切都是假的，7萬才是真的」、「你可以離職換我去做，我不會良心不安」、「請問你的親戚還有缺親戚嗎？」、「哪間？可以卡位嗎？」、「離職，然後把職缺讓給我吧」、「尊嚴能吃嗎？」、「面子值多少錢，去哪裡都一樣，外面工作不好找，輕鬆有錢不好嗎？」、「等到離職之後才發現薪水3w，然後每天都要加班到10幾個小時，還不能報加班費，就會發現其實冷暴力好像也還好」。

還有網友建議可以利用時間學習新東西，「上班自己找東西學還比較實在」、「管他們如何看你，外面要同等薪水工作不容易，可利用時間做自己的事」、「你下班後可以做你喜歡做的事，也可以利用時間學習投資理財」、「認真不用離開，你可以先在這家公司坐領薪水當你之後的後盾，剩下七小時認真學習你其他技能，看要精進什麼，你用1小時的時間可以解決8小時的事情，就是你值得7萬的能力」。

薪水

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