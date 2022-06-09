商管碩士畢業月薪3萬5 網勸：不如學士畢業出去闖

近期不少大專院校陸續舉辦畢業典禮，許多學士及碩士的社會新鮮人即將步入職場。日前一名女網友在「Dcard」發文，表示自己是文組碩班畢業，在北部想要找行銷類的工作，但有一間公司開給她的月薪為3萬5，讓她不禁懷疑職場行情是否真的這麼低，故上網詢問眾人，吸引許多文組碩班背景的人熱烈討論。

原PO表示，她畢業於中字輩大學的商科管理碩士班，有多益金色證書，且曾經在新創行銷領域擔任實習生，目前想在台北找行銷企劃、行銷專員這類的工作，但投遞的履歷中，有一間公司開薪水3萬5、年終保13個月、一年有兩次變動獎金、每年調薪一次，「我一開始聽到也嚇到，想說真的有這麼低嗎？」、「有請人資再跟主管討論，看看是否再高一些…如果可以的話我可能會先接受，然後再等等其他間」。

許多網友認為，商科碩班畢業的薪水這樣太低，「文組碩年薪60萬以上應該是最基本的，如果念碩士平均月薪沒有五萬，那還不如學士畢業就出社會拼一下」、「我學士畢，第一份工作是電子廠行政，保14個月，月薪30K左右，原PO中字輩多讀兩年，沒跟我差幾十萬，真的太少了」、「那我覺得你委屈了，可以多面試幾間再決定，感覺你履歷比我當年好很多，應該可以有更高的薪水才對」，也有人指出行銷工作薪水不高，「原本想去行銷，但是薪水真的太低，所以改跳銀行」、「做行銷真的蠻血汗的喔，一般都很低薪」、「行銷職缺的話，碩士學歷沒啥用」。

其他文組畢業生分享自己的求職經驗，「我是社科碩，最近在找工作，自己覺得因為很多公司的職缺的學歷都只要求大學以上，碩士的幾乎要3年以上經驗，除非是財團法人，才是碩士新鮮人40K以上，或是可以往用學歷核薪的公司找，科技、金融也比傳產待遇高」、「我商科學士畢，在銀行服務，目前兩年資歷，年薪大概85上下」、「畢業後在某個外商科技業做商業分析，派遣一年合約，一個月薪水43K」。