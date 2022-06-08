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2025亞洲技能競賽 台灣獲主辦權

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

國際技能組織亞洲分會日前宣布我國取得2025亞洲技能競賽主辦權，勞動部指出，這是繼1993年於台北舉辦第32屆國際技能競賽後，相隔30年再次取得國際技能賽事主辦權，也是我國長期人才技能培訓成果，再次得到亞洲國家的肯定。

勞動部許銘春部長表示，我國向來重視國際技能的交流與合作，也成立全球第2家能力建構中心，作為與世界各國技能交流的平台，辦理職類工作坊等活動，協助各國裁判及選手培訓，感謝亞洲分會會員國支持我國主辦2025亞洲技能競賽，勞動部將結合政府、企業、學校各方力量全力以赴，為區域技能發展作出具體貢獻，創造亞洲國家技能發展的共榮及互利。

勞動部說明，亞洲分會是國際技能組織區域性組織，由阿拉伯聯合大公國發起籌組，於2018年成立，現有25個會員國，我國是創始會員國之一。2018年於阿布達比舉辦首屆亞洲技能競賽時，我國在青年組及青少組獲得5金5銀3銅，就有獲獎率81%的耀眼成績。因疫情影響，第2屆亞洲技能競賽延至明年於吉隆坡舉行，勞動部將於今年底規畫遴選國手前往參賽。

勞動部 吉隆坡 疫情

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