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北市年輕牙醫月薪20萬算頂天？ 過來人哀嚎：選牙不如選醫

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露牙醫月薪20萬已經算頂天。 示意圖／ingimage
原PO透露牙醫月薪20萬已經算頂天。 示意圖／ingimage

「醫生」一直是社會上的頂尖工作，也是不少優秀學生的追求目標，尤其「牙醫」更是熱門，不少人都認為牙醫的薪水相當優渥，而且也很有發展性。不過日前一名男網友在網路上發文，透露牙醫薪水不像過去那樣了，而貼文底下也掀起討論。

一名男網友在Dcard以「牙醫已經爛掉了」為題發文，原PO透露現在台北市的年輕牙醫，一個月薪水20萬已經算是頂天，甚至幾乎達不到，多數月薪都不到10萬，若想領多一點的薪水，就只能到桃園、新竹、或是新北的偏鄉地區。

原PO接著無奈表示，「以前填志願時老師說填牙醫好，可以自由選工作地點，現在發現根本不是，不相信有哪個年輕牙醫有辦法待在台北市，薪水低到連隨便一個竹科工程師都贏。」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「穩定最少月薪10萬，還是非常高」、「會賺的都是檯面上那些大牌，勸世選牙不如選醫」、「那是因為自己開，請人的牙醫肯定還是賺，但他請的牙醫肯定都還是死薪水，資方和勞方還是不能比較」。

另外，也有不少網友分享自身經驗，「去醫院牙科實習完就被趕走，我朋友畢業後只能到南投山上當牙醫診所的員工」、「我哥畢業5年，北部診所受雇牙醫10幾萬，他說牙醫起薪算很高，但受雇的話20幾萬就封頂了。最近開業越來越難做，畢竟一年有420個牙醫師產出，我哥的學長開診所2年就收掉，回去當受雇牙醫」。

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