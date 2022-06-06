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文組畢業起薪多少？ 過來人曝「這工作」可達50k

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「文組應屆畢業生起薪範圍」，過來人曝「傳產業務」薪水可達4萬至5萬元。本報資料照片
一名網友好奇「文組應屆畢業生起薪範圍」，過來人曝「傳產業務」薪水可達4萬至5萬元。本報資料照片

大學科系與未來就業方向有關，日前一名網友表示，她讀經營管理系，畢業後發現「工作起薪大多2萬6千元至3萬元」，因此好奇文組應屆畢業生的工作薪水範圍，並詢問職場前輩們「找工作的方向」。

一名網友在DcardDcard發文表示，她就讀國立大學的經營管理系，雖然文科科目都有接觸，但沒有到專業程度，有考過信託、證券商的證照，但不想往銀行業發展，打開徵才網站發現，自己的薪資區間落在2萬6千元至3萬元，且主要能從事的工作多半為行政、業務類，因此想詢問畢業的文組學長姊「第一份工作的薪資範圍，以及找工作的方向」。

對此，有過來人直言「妳有證照卻不往那方向走，那等於妳這批證照就是完全沒用，如果妳又不確定自己想走哪個職業類別，那妳只能辛苦一點廣泛投履歷、從低薪開始做起了，因為妳在人資的眼中就是沒技能、沒經驗的新鮮人，但如果妳英文有特別好會機會比較多一點」。

也有文組畢業的學長姊分享薪資，「我擔任國外業務，起薪3萬2千元」、「我從事服務業，第一份工作薪資2萬5千元」、「文組真的環境不友善，薪水大約3萬至3萬5千元左右，北部好的傳統產業業務，可以拿到4萬元至5萬元左右」、「我在中部找工作，薪水4萬初，覺得英文好加上科系的專題經驗很重要」。

文組 薪資 Dcard

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