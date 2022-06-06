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曾捧紅蔡依林...王牌經紀人蔣承縉住處爆命案 本人發聲明回應了

她開價「求職網的參考薪資」遭拒 專業主管授談薪技巧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友拋問「104薪資是參考用的嗎？」。示意圖／ingimage
一名網友拋問「104薪資是參考用的嗎？」。示意圖／ingimage

求職新鮮人找工作，通常會打開徵才網參考薪資，來綜合考量工作方向，日前一名女網友表示，她參考徵才網上面公司開的薪水，沒想到面試時主管卻喊出低於網站的價格，讓她傻眼表示「網路的薪資是參考用的嗎？」

原PO以「104薪資是參考用的嗎？」為題，指出最近她面試設備助理工程師職缺，求職網站列的相關職位薪資約3萬6千元至5萬元，跟主管進行第一次面談後，人資有意願約她第二次面試，最後對方問她期望薪資，她回答期望月領3萬8千元。

沒想到人資告訴她「現職跟實領有差距」，又表示公司不是每個人都會調薪，讓她心涼了一半，因此她拋問「人資可以幫我解答，104薪資是參考用的嗎？」

對此，有一名自稱行政主管的專業網友回應「104的職缺薪資範圍，其實就是統整各家公司提供類似職缺的薪資高低標而已，我個人是完全不會去參考。對我來說，為公司找到適合崗位的員工比什麼都重要。建議面談薪資時，可以清楚說明，自己具備應聘職缺所開出的哪些專業技能、掌握度，這部份才是爭取高薪的依據，也要問清楚應聘公司的年薪結構，做為你計算期望薪資的基礎，接著經過計算之後，說明自己期望薪資的範圍，記得低於期望薪資低標的薪水，就不要考慮，可以避免部份將砍薪當做業績的菜鳥人資」。

還有網友分享「曾經我待過的一家公司，在人力銀行填寫的薪資範圍，上面寫的薪資下限，其實是能談的薪資上限，只要是剛畢業或沒有相關經驗，薪資絕對不會在那個範圍內，即使妳有相關經驗，薪資也是在下限那邊加減。」、「這種薪資級距開那麼大的真的都屎缺，因為投遞人數很少，或是投遞來的人都不是公司要的，真的建議不要去，因為通常都是從最低級距來開價，除非有超人的過去和能力」。

面試 薪水 新鮮人

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