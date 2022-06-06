當YouTuber賺更多 他猶豫是否辭正職網狂勸：太可惜

不少人為了讓薪資提高，會選擇做副業來加薪，日前有位網友表示，他正職擔任外商公司行銷主管，副業是做YouTuber，但最近副業收入已經超過正職月薪，兩邊無法同時兼顧，煩惱「該選擇辭掉哪個工作比較好？」

一名網友在Dcard發文，自述他主業是新創外商公司的行銷主管，副業為不露臉的手作型YouTuber，他從去年認真經營YouTube頻道後，收入已經大於他的主業，但因為正職工作的關係，讓他無法專心經營頻道，上傳影片速度下降，流量也降低，收益逐漸減少。

考量到正職是他的理想工作，除了老闆很開明以外，工作地點又離家近，職位他也很滿意，認為離職可惜，但又想到YouTube觀看次數已破百萬，放棄流量很可惜，因此他猶豫「很想放手專心經營YouTube，但現在工作也很棒，如果全職做YouTube感覺會少很多社會歷練，該怎麼選擇？」

文章曝光後，吸引200多則留言，有人分析「兩個工作都很珍貴，一個可以當生活的工作，一個能累積個人品牌價值，就算未來停了，也是很好談工作的寶貴經驗，如果是我，會選擇降低更新頻率，也不會放棄任何一個」、「我也覺得如果主業是理想工作，那不要輕易放掉，YouTube更新頻率放緩感覺是唯一選擇了」、「兩個把握住，不要放棄副業，我之前放棄副業很後悔，現在回去重來，也沒有之前那麼順，不是你想要做就做得起來的，正職工作怎麼做都是替別人工作，好好規劃時間」。