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LinkedIn新功能「職涯空檔」該不該填？ 網：很常見

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友擔心被公司人資知道他工作有斷過會是一件壞事，但有人就表示「Gap year在國外很普遍」。示意圖／ingimage
一名網友擔心被公司人資知道他工作有斷過會是一件壞事，但有人就表示「Gap year在國外很普遍」。示意圖／ingimage

畢業季到來，又有一批社會新血要注入職場了，一名網友就好奇，他發現LinkedIn有新增一個選項「職涯空檔」，讓他擔心這樣會被人資知道他工作有斷過，其他網友看了都搖頭，「你人生除了工作以外不能做其他事？」

原PO在PTT上以「LinkedIn新功能有人敢用嗎？」為題發文分享，他發現LinkedIn有新增職涯空檔的新功能，「這個在台灣有人敢用嗎？不寫的話HR跟獵頭還不會注意到，寫了擺明告訴資方我工作有斷過」。

網友紛紛留言，「你人生除了工作以外不能做其他事？」、「如果空檔有做有意義的事那很好阿」、「為什麼不行用，你的履歷還不是看得出來，不如誠實交代」、「就算用104，中間有空檔一樣會被發現呀」、「斷過怎麼了嗎？」、「中斷過怎麼了？見不得人？」、「笑死，工作到心態上變成奴隸」、「這個…有點奴欸」、「有空檔很常見吧」、「每個工作都無縫接軌我才覺得你造假勒」、「Gap year在國外很普遍吧」、「Gap year很潮耶」、「斷過怎麼了嗎？好好充實己身競爭力」、「怎麼了嗎？工作不能休息？學校不能轉學？」。

LinkedIn 職涯 PTT

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