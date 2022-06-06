LinkedIn新功能「職涯空檔」該不該填？ 網：很常見
畢業季到來，又有一批社會新血要注入職場了，一名網友就好奇，他發現LinkedIn有新增一個選項「職涯空檔」，讓他擔心這樣會被人資知道他工作有斷過，其他網友看了都搖頭，「你人生除了工作以外不能做其他事？」
原PO在PTT上以「LinkedIn新功能有人敢用嗎？」為題發文分享，他發現LinkedIn有新增職涯空檔的新功能，「這個在台灣有人敢用嗎？不寫的話HR跟獵頭還不會注意到，寫了擺明告訴資方我工作有斷過」。
網友紛紛留言，「你人生除了工作以外不能做其他事？」、「如果空檔有做有意義的事那很好阿」、「為什麼不行用，你的履歷還不是看得出來，不如誠實交代」、「就算用104，中間有空檔一樣會被發現呀」、「斷過怎麼了嗎？」、「中斷過怎麼了？見不得人？」、「笑死，工作到心態上變成奴隸」、「這個…有點奴欸」、「有空檔很常見吧」、「每個工作都無縫接軌我才覺得你造假勒」、「Gap year在國外很普遍吧」、「Gap year很潮耶」、「斷過怎麼了嗎？好好充實己身競爭力」、「怎麼了嗎？工作不能休息？學校不能轉學？」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言