每天加班2小時多領30k讓他猶豫 網喊：別把老闆寵壞

許多上班族會面臨到加班的窘境，一名網友就分享他公司因業務量暴增，每天需加班兩小時，加班費可領30K左右，但會大大影響他的生活品質，讓他苦惱地說，「換作是你會願意加班嗎？」

原PO在PTT上以「每日加班2hr 月薪多30K可接受嗎？」為題發文，分享別部門的同事說下半年業務量要暴增了，公司打算用加班費來支應，但每天必須加班兩小時來處理，加班費推算應該能領30K左右，但考量到他通勤時間單程已高達50分鐘了，加班會大大影響生活品質，「房子只剩洗澡和睡覺的功能，換作是你會願意加班嗎？」

網友紛紛留言，「可以但無法長期」、「可以吧，反正2hr是表定時間不是實際工作時間，在正常8hr裡面偷一點工作量灌加班OK」、「在廁所2hr」、「看個人吧，覺得犧牲時間去換成薪水合理的話就做啊，不想的話就不要，至少是有選擇權的」、「會希望一週只加班三天，其他兩天不要」、「每週加兩天，加1、2萬可接受，再多太累」、「看滿不滿意原本薪水吧」、「其實我覺得可以，三萬滿多的」。

也有網友表示，「公司不打算增聘嗎？」、「不願意！一個月才多30k是能幹嘛？還要花那麼多時間換，血汗公司，你趕快離職，別把老闆寵壞！」、「剛好每天把精力用盡會很想死」、「看原本薪水多少，依勞基法最低這大概是月薪12萬的加班費」、「原本薪水高會不太樂意，原本薪水低會很開心接受」。