一有成果就匯報很做作？不怕被誤會「邀功」展現好成績的方法

摘要 1.職場不是學校，許多在學校習以為常的機制，在職場上照做，卻會吃虧。例如：以為主管會自動發現員工的好表現；躲老闆躲遠遠的。 2.職場有自己的運作邏輯，在工作場域，最好的向上管理方法就是「回報」。每一個回報動作，都是與主管建立接觸點，更容易讓主管看到員工的思考邏輯和做事能力。

有位前同事很認真，他完成了所有自己該完成的事，甚至完成了不算自己份內的事，但總覺得自己懷才不遇，沒人肯定他的努力。我和他深談，才發現他最大的問題，不是不夠努力，而是他從來不給別人機會知道他的付出。

我問他，為什麼不主動讓主管知道他的努力？他先是說他沒想過這件事，接著回答，他覺得這樣很做作。的確，我們的教育教我們為善不欲人知，但如果帶著這樣的想法，在職場上是吃虧的。

進入職場前，我們每個人都在學校磨了很多年，學校最不缺的就是考試，透過考試，所有人的表現都很透明。如果你學業表現很好，你不需要跟老師多解釋什麼，大家自然就會發掘你優異的表現。我們很自然地把這樣的習慣帶入職場，誤以為主管會自動發現你的好表現。其實，職場真的不是這樣運作的。

職場不是學校，你的「好成績」沒人知道

職場沒有學校3天1小考、2週1大考的考核制度。大家以為多數主管能自動知道大家的表現，其實大錯特錯。主管通常很忙，上有老闆、下有部屬，又有大大小小的會議和例行工作，多數時間，主管根本就不知道你在做什麼、想什麼。他可能偶爾會來問你，但其他時候，他只能用「猜」的。

很多書會教你如何「向上管理」。其實，向上管理的最好方法，就是定期的回報。在我的職場經驗中，多半是看到大家太少回報，幾乎沒看過有人「過度」回報。如果你能夠增加回報的頻率，除了會和主管有更多接觸點外，也更容易讓主管看到你的思考邏輯和做事能力，這些對你都是大大的加分。

不只回報結果，也回報過程

很多人以為回報就是告訴主管「我做完了什麼事」。如果你也只是這樣回報結果，那很可惜，因為主管只能從事情完成的結果，片面了解你，他無從得知你做了什麼嘗試、思考了哪些不同方向⋯⋯也就是，所有的過程，對他來說是不存在的。

你應該把你的思考邏輯，透過文字或會議跟主管說明清楚。往往當我們看過這些過程，會覺得結果更為全面。本來看起來70分的成果，如果細緻了解過整個思考過程，確定沒有更好的替代方案後，可能看起來就變成90分。

增加和主管的「接觸點」

很多人在學校總是躲老師躲得遠遠的，進了職場，就把這套邏輯帶進去，躲老闆躲得遠遠的。這對自我成長很不利，相反的，你應該努力增加和主管的接觸點。主管往往很忙，這些接觸點需要你主動建立。而回報，就是一個很好的接觸點。

試著用簡短的語言，把自己做事思考的過程，向主管表達，並請教主管是否有不同意見，不只能讓主管看到你，也是對自我的訓練。

回到那位前同事的故事，他跨出第一步的方法，是在主管沒要求的狀態下，自己試著每週整理當週做的事跟主管回報。這樣做了半年，他發現不只他看待工作的方式改變了，主管看待他的態度也和之前大不同。

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