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職場新鮮人容易常犯錯被罵 她提2大求生技巧：不要只會抱怨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友提出給新人的兩大建議，也就是「抄筆記」與「問問題」。她說「你今天是來工作的，不是來看臉色的，只要你把工作做好，時間內繳交，不要拖到人家的時間，減少錯誤率，職場上會順利很多的」。示意圖／ingimage
一名網友提出給新人的兩大建議，也就是「抄筆記」與「問問題」。她說「你今天是來工作的，不是來看臉色的，只要你把工作做好，時間內繳交，不要拖到人家的時間，減少錯誤率，職場上會順利很多的」。示意圖／ingimage

畢業季最近又到來了，有一波新的大學畢業生將進入職場，有一名網友就分享她從新人到主管的心得，並提出兩大建議「抄筆記」與「問問題」，其他過來人看了也說，「當新人不做筆記真的會GG」。

原PO在Dcard以「給新人的一些建議」為題，表示她也曾是職場新人，被罵過、唸過、大吼過、被人身攻擊過，她常常犯錯後認為自己才進公司不久又不熟，根本記不了那麼多事情，還需要適應，心想主管幹嘛這麼兇，也覺得老鳥很機車。

但她也說，隨著前人的教訓和工作經驗的累積，慢慢懂得要求自己要注意細節，盡量不犯錯避免給以後的自己、同事和主管帶來困擾，相對的工作會順利很多。她也強調，「新人時期是最容易被看不起、也是容易被栽贓的時候，這時候新人要懂得提升自己的工作能力」。

她現在也開始帶新人了，有些新人的年紀比她大，但學習態度不佳，總是不懂裝懂，雖然那些新人都說自己記得所以不用抄筆記，要他們自己做的時候，又忘記怎麼做，她只好不斷示範。此外，有些新人也不會想到自己是不是還有什麼工作沒做，需要她一直提醒、在旁邊盯著，不然新人就會一直做錯或不知道下一步怎麼做。

讓新人自己去摸索時，做錯還故意不講就直接等人發現，讓她又要一直幫忙收拾殘局，她還曾經遇到一位新人不小心把交接給他的檔案整個刪掉，也沒有在資源回收筒，「我整個欲哭無淚」，她也無奈地說，「像我一開始對新人態度都很好、很照顧，但發現新人根本沒把妳的話聽進去時，真的會開始覺得心力交瘁，所以真的不要覺得我們態度不好，請先想想是不是給人添麻煩了」。

她也說，新人進來是分擔大家的工作量，「而不是一直把自己當作新人就可以不斷犯錯，想要大家體諒你不懂，成為你的工作保姆，那真的會很累」。她建議新人「先把每個步驟好好記在筆記本上，趕快把不懂的問出來並筆記下來，不要擔心對方講太快或不會等你，你就是要叫他等你抄完！如果他跟你説不用記也不要理他，反正你就是記！

她最後提醒，「你今天是來工作的，不是來看臉色的，只要你把工作做好，時間內繳交，不要拖到人家的時間，減少錯誤率，職場上會順利很多的」。

網友看了紛紛留言，「目前也是新人，謝謝妳這篇文的鼓勵，真的很用心，看完有一些工作上的方向了！」、「真的辛苦妳了，不過我也遇過爛老鳥，看著新來的突飛猛進，開始在背後捅刀」、「當新人不做筆記真的會GG」。

新人 職場

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