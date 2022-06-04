她質疑工作面試五次正常嗎？過來人曝：這兩行很常見

畢業季即將來臨，不少學生準備踏入職場，而事前的履歷和面試更是關鍵。一名女網友在網路上發文，表示自己近日收到面試邀約，但總共需要進行五次面試，讓她質疑不會太多次嗎？因此發文詢問網友，而貼文底下也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard以「面試面到五次會不會太多」為題發文，原PO透露自己最近快畢業，而且也收到一家蠻大的國內知名科技公司面試邀約，薪資福利對於社會新鮮人來說也相當不錯。

不過，原PO接著表示，「跑流程從一面到現在三面已經過了一個月，結果昨天三面的時候還跟我說有兩次面試」。原PO認為這樣十分浪費時間，而且時間上也很難跟別的公司進行面試。

原PO詢問網友，「想請問各位工作版版友面試到三次以上的算常見嗎？還有過到三面後應徵上的機率大嗎？」原PO在貼文最後更擔憂寫道，「不知道該不該繼續等，而且想到要是四面五面過後還被刷掉，就感覺浪費很多時間，心有不甘」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看妳自己有沒有想去吧，面試次數我倒覺得沒啥問題，這也可以說明他們對於擔任這職位的人的重視」、「我的家長之前換工作時總共十二面，我聽到都傻眼」、「對公司來說沒什麼損失，挺嚴謹的」、「在台灣的話不常見，在日本大企業倒是很常見」。

另外，也有網友提供類似經驗，「我面科技公司四面，流程2個月」、「我是四面，從面試到錄取通知是1.5個月，不過是外商就是了，不確定大公司是不是都這樣」、「外商我都面試3到4關」、「前陣子找工作，有一家外商面了八次加上電話十次」。