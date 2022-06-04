快訊

烤肉、抓龍蝦…東北角遭爆「停車場當露營區」 當地管理處回應了

兒童疫苗接種有望縮短間隔 莊人祥：最晚6月底前公布

她質疑工作面試五次正常嗎？過來人曝：這兩行很常見

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO質疑面試面到五次會不會太多。 示意圖／ingimage
原PO質疑面試面到五次會不會太多。 示意圖／ingimage

畢業季即將來臨，不少學生準備踏入職場，而事前的履歷和面試更是關鍵。一名女網友在網路上發文，表示自己近日收到面試邀約，但總共需要進行五次面試，讓她質疑不會太多次嗎？因此發文詢問網友，而貼文底下也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard以「面試面到五次會不會太多」為題發文，原PO透露自己最近快畢業，而且也收到一家蠻大的國內知名科技公司面試邀約，薪資福利對於社會新鮮人來說也相當不錯。

不過，原PO接著表示，「跑流程從一面到現在三面已經過了一個月，結果昨天三面的時候還跟我說有兩次面試」。原PO認為這樣十分浪費時間，而且時間上也很難跟別的公司進行面試。

原PO詢問網友，「想請問各位工作版版友面試到三次以上的算常見嗎？還有過到三面後應徵上的機率大嗎？」原PO在貼文最後更擔憂寫道，「不知道該不該繼續等，而且想到要是四面五面過後還被刷掉，就感覺浪費很多時間，心有不甘」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看妳自己有沒有想去吧，面試次數我倒覺得沒啥問題，這也可以說明他們對於擔任這職位的人的重視」、「我的家長之前換工作時總共十二面，我聽到都傻眼」、「對公司來說沒什麼損失，挺嚴謹的」、「在台灣的話不常見，在日本大企業倒是很常見」。

另外，也有網友提供類似經驗，「我面科技公司四面，流程2個月」、「我是四面，從面試到錄取通知是1.5個月，不過是外商就是了，不確定大公司是不是都這樣」、「外商我都面試3到4關」、「前陣子找工作，有一家外商面了八次加上電話十次」。

面試 Dcard

延伸閱讀

他推薦「年輕人來做保全」 自信直呼：少走彎路40年

主管換人「三節禮金變小蛋糕」 她傻眼批：入職說的不一樣

女清潔工無奈常被鄙視 下秒「薪資曝光」網轟動：打趴白領

男應徵高薪工作傻等半小時 面試官開口一句話就氣瘋「我被騙了？」

相關新聞

她質疑工作面試五次正常嗎？過來人曝：這兩行很常見

畢業季即將來臨，不少學生準備踏入職場，而事前的履歷和面試更是關鍵。一名女網友在網路上發文，表示自己近日收到面試邀約，但總共需要進行五次面試，讓她質疑不會太多次嗎？因此發文詢問網友，而貼文底下也掀起討論。

他推薦「年輕人來做保全」 自信直呼：少走彎路40年

俗話說「行行出狀元」，一名男網友日前在網路上發文，直呼「年輕人真應該來做保全，至少少走40年彎路」，而貼文底下也掀起討論。

台南暑假將辦20場徵才 11日南台科大辦大型就業博覽會

台南市政府勞工局利用端午連假今天在善化區文康育樂中心舉辦「台南呷頭路就業暨暑期工讀徵才活動」，共邀集餐飲、科技、傳產等2...

女清潔工無奈常被鄙視 下秒「薪資曝光」網轟動：打趴白領

俗話說「職業不分貴賤」，但還是有人會因為工作來取笑他人，甚至產生鄙視的行為。一名女網友日前在臉書發文，表示自己是一名清潔工，因此時常被看不起。不過，當她透露自己的薪資待遇時，貼文底下也掀起轟動。

主管換人「三節禮金變小蛋糕」 她傻眼批：入職說的不一樣

昨日是端午節，許多企業會發給「三節獎金」，慰勞員工們平時的辛勞。日前一名女網友在「Dcard」無奈發文，表示因為上頭換主管，所以原先約定好的三節獎金取消，改為贈送一塊小蛋糕，讓她對公司感到非常失望，引起眾人討論。

日本公務員是人生勝利組？ 網揭這款台灣公務員才是

日本社會高壓且競爭激烈，有台灣網友便以此為題，提出「日本公務員是人生勝利組」的看法，認為他們是菁英中的菁英。文章一出，多數網友表示認同，但有網友則指出，其實台灣某一類的公務員才是人生勝利組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。