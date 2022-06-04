他推薦「年輕人來做保全」 自信直呼：少走彎路40年

俗話說「行行出狀元」，一名男網友日前在網路上發文，直呼「年輕人真應該來做保全，至少少走40年彎路」，而貼文底下也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard以「年輕人真應該來做保全」為題發文，原PO透露可以打遊戲從晚上打到早上，再從早上打到晚上，讓他直呼「真的是太爽了！年輕人就是要來做保全，不做保全會後悔一輩子，當保全你會發現簡直比任何工作還要爽，甚至都不想離職，天天打遊戲、吃飯、睡覺、玩手機」。

「做保全至少少走40年彎路」，原PO表示保全還有獨立辦公室、獨立飲水機、獨立空調、獨立監視器，「這個配置在外面公司至少也要主管級別才能有的」。不過，原PO也分享保全工作的缺點，「就是晚上蚊子很多，不過我還是買了蚊香忍了下來」。在貼文的最後，原PO表示「買了房子應徵自己樓下的保全，下樓就上班，自己家自己守更放心！每天開心上班快樂下班，沒有職場爾虞我詐，沒有工作壓力，這不就是人類的終極目標嗎？」

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「還真的是事少離家近」、「其實對沒什麼追求的人來說，這種配置還蠻好的，做到退休也不是不行」、「我也有考慮以後退休後去當保全，聽說很涼薪水又高」、「保全在過時間真的很快又無憂無慮，尤其大夜，事情少，巡完就可以做自己的事」。

另外，也有不少網友點出關鍵，「重點是已經有錢買房了」、「好好笑，你有錢買房了，當保全自己的家自己守」、「真的自宅守護員欸」、「太機智了吧，幫忙看自己家還有錢拿」、「自己繳的管理費最後還是回到自己口袋」。