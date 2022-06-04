女清潔工無奈常被鄙視 下秒「薪資曝光」網轟動：打趴白領

俗話說「職業不分貴賤」，但還是有人會因為工作來取笑他人，甚至產生鄙視的行為。一名女網友日前在臉書發文，表示自己是一名清潔工，因此時常被看不起。不過，當她透露自己的薪資待遇時，貼文底下也掀起轟動。

一名女網友日前在臉書「爆怨公社」發文，原PO表示自己是一名清潔工，而她也質疑「為什麼當清潔的就被看不起，用自己雙手賺錢卻被瞧不起，就因為在當清潔的嗎？」

原PO接著透露自己的薪資是浮動的，平均月薪有接近六萬，如果工作多的話就至少有七萬多。原PO無奈提到，「但是要交朋友，別人一聽到我做清潔的都被以鄙視的眼神，更別說要有另一半了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這有什麼好鄙視的，會鄙視的才是有問題」、「職業不分貴賤，大家都是努力在工作賺錢生活」、「清潔工是我最敬佩的行業！沒有辛苦的這些專業人員，哪有乾淨的環境？」、「正當工作何必要在乎別人眼光」。

另外，也有不少網友表示，「薪水根本打趴一群人」、「6到7萬贏一大票上班族耶」、「穿西裝打領帶大概70%都沒妳高薪」、「還有缺嗎？我也想去做」、「上班族外表光鮮亮麗有什麼用，一個月才3到4萬，薪水多才是實在的」。