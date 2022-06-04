快訊

獨／21天新生兒確診「周遭人都陰性」 護理師曝1症狀家長易慮病

教部挨批軍營式管理 5成國高中制服不繡姓名不行嗎？

烘手機取代擦手紙恐讓病菌擴散？公廁管理單位陷兩難

女清潔工無奈常被鄙視 下秒「薪資曝光」網轟動：打趴白領

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO是一名清潔工，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO是一名清潔工，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

俗話說「職業不分貴賤」，但還是有人會因為工作來取笑他人，甚至產生鄙視的行為。一名女網友日前在臉書發文，表示自己是一名清潔工，因此時常被看不起。不過，當她透露自己的薪資待遇時，貼文底下也掀起轟動。

一名女網友日前在臉書「爆怨公社」發文，原PO表示自己是一名清潔工，而她也質疑「為什麼當清潔的就被看不起，用自己雙手賺錢卻被瞧不起，就因為在當清潔的嗎？」

原PO接著透露自己的薪資是浮動的，平均月薪有接近六萬，如果工作多的話就至少有七萬多。原PO無奈提到，「但是要交朋友，別人一聽到我做清潔的都被以鄙視的眼神，更別說要有另一半了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這有什麼好鄙視的，會鄙視的才是有問題」、「職業不分貴賤，大家都是努力在工作賺錢生活」、「清潔工是我最敬佩的行業！沒有辛苦的這些專業人員，哪有乾淨的環境？」、「正當工作何必要在乎別人眼光」。

另外，也有不少網友表示，「薪水根本打趴一群人」、「6到7萬贏一大票上班族耶」、「穿西裝打領帶大概70%都沒妳高薪」、「還有缺嗎？我也想去做」、「上班族外表光鮮亮麗有什麼用，一個月才3到4萬，薪水多才是實在的」。

爆怨公社 薪水

延伸閱讀

房間沒冷氣「父母覺得不需要」 網淚喊+1：夏天都靠意志力

男應徵高薪工作傻等半小時 面試官開口一句話就氣瘋「我被騙了？」

他在東南亞工作當10年「廠長」 月薪曝光驚呆網友

他好奇「怎有人能在7-11工作10幾年？」 網曝真相

相關新聞

女清潔工無奈常被鄙視 下秒「薪資曝光」網轟動：打趴白領

俗話說「職業不分貴賤」，但還是有人會因為工作來取笑他人，甚至產生鄙視的行為。一名女網友日前在臉書發文，表示自己是一名清潔工，因此時常被看不起。不過，當她透露自己的薪資待遇時，貼文底下也掀起轟動。

主管換人「三節禮金變小蛋糕」 她傻眼批：入職說的不一樣

昨日是端午節，許多企業會發給「三節獎金」，慰勞員工們平時的辛勞。日前一名女網友在「Dcard」無奈發文，表示因為上頭換主管，所以原先約定好的三節獎金取消，改為贈送一塊小蛋糕，讓她對公司感到非常失望，引起眾人討論。

日本公務員是人生勝利組？ 網揭這款台灣公務員才是

日本社會高壓且競爭激烈，有台灣網友便以此為題，提出「日本公務員是人生勝利組」的看法，認為他們是菁英中的菁英。文章一出，多數網友表示認同，但有網友則指出，其實台灣某一類的公務員才是人生勝利組...

他在東南亞工作當10年「廠長」 月薪曝光驚呆網友

生涯轉職是一門學問，有一名36歲的網友過去在東南亞工作近10年，近日打算回台工作，他透露過去是擔任「廠長」職務，每月月薪6.5萬，意外引發討論，其他網友直呼「東南亞的廠長只有六萬五？真是驚呆」。

慣老闆邪惡算法曝！工時10小時「月薪拿13K」網：動物都拿比妳高

求職者找工作時，普遍最希望的就是錢多事少離家近。不過近日有一名網友替朋友抱不平，因為老闆在結算薪資時，把原先2萬8的月薪轉為日薪，以一天10小時算，時薪僅有90.3元，一個月只能領到1萬3左右，讓朋友哭訴「我的薪水少得可憐」，網友看完也覺得這算法相當奇葩、超級不合理。

「累到爆主管還一直找碴」 職場專家模擬二情境給解方

有網友在104職涯診所提到「累到爆主管還一直找碴，好像覺得我很閒！為何就是不相信我？」對此，職涯診所前輩回應表示，依照自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。