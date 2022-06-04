主管換人「三節禮金變小蛋糕」 她傻眼批：入職說的不一樣

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聯合新聞網／ 綜合報導
每逢三大節日，許多公司會發獎金慰勞員工，但原PO的公司卻因為換主管而取消獎金制度。圖為示意圖/ingimage
每逢三大節日，許多公司會發獎金慰勞員工，但原PO的公司卻因為換主管而取消獎金制度。圖為示意圖/ingimage

昨日是端午節，許多企業會發給「三節獎金」，慰勞員工們平時的辛勞。日前一名女網友在「Dcard」無奈發文，表示因為上頭換主管，所以原先約定好的三節獎金取消，改為贈送一塊小蛋糕，讓她對公司感到非常失望，引起眾人討論。

原PO提到，她在去年12月入職，這是一份她夢寐以求的工作，「雖然每天連續工作10小時，沒辦法好好休息，都很累，但工作時還是有開心、成就感的部分」，面試時她的主管有提到會有三節禮金，不過入職簽契約時，主管才補充說三節禮金只有端午節和中秋節，因為公司剛成立，還沒有賺錢，所以不會發過年的禮金，而契約中也有提到要入職滿三個月才會有獎金，否則以禮品替代，原PO當時心想，「好吧，（過年時）有年終就算了，反正今年的端午跟中秋我都可以領得到禮金」，但沒想到原主管離職後，一切都變了調。

原PO表示，原主管因為和老闆理念不合，離職後由一位新主管接手，「昨天開會時主管說因為大家工作都未滿『一年』，所以老闆送每人一份小蛋糕」，讓她十分詫異，「想說怎麼跟當初說的三個月不一樣」，傳訊息和老闆確認，卻得到這樣的回覆：「我不清楚原主管簽訂的內容，今天說的才是我們的決定」，讓原PO大嘆：「也不是說一定要拿2000塊，但就是感受很不好」。

許多網友紛紛表示，「端午節0.5個月路過，福利都已經寫的清清楚楚，連這2000塊都要計較的話，勸妳好好思考一下」、「小公司的規定都馬說變就變」、「之前我也是，說好年終、春酒、聚會、旅遊到最後什麼都沒有，全部取消，我就離職了，垃圾公司」、「拍拍原PO，我也沒有，同樣待小公司」、「我的公司三節才1000，看看之後分紅獎金有多少，太少我也想跳了」。

端午節 Dcard

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