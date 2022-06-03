日本公務員是人生勝利組？ 網揭這款台灣公務員才是

日本社會高壓且競爭激烈，有台灣網友便以此為題，提出「日本公務員是人生勝利組」的看法，認為他們是菁英中的菁英。文章一出，多數網友表示認同，但有網友則指出，其實台灣某一類的公務員才是人生勝利組。

有網友在PTT發文，表示日本社會競爭激烈，若考取公務員的職位，「應該學歷都是頂尖了吧？」。原PO並說，如果又是在國稅局任職，「女生應該會主動想交往吧？」，詢問這樣「算不算是人生勝利組」。

文章一出，網友們大多認同，表示「日本公務員收入跟社會地位都比台灣高」、「日本公務員是精英才能當的啊」、「韓國也是，公務員很難考」、「台灣公務員沒錢沒地位」。

但也有網友提出不同看法，指出「要看是國家公務員還是地方公務員，還要看總合職還是一般職，有些職位還不用考試的，地方公務員還要看是大都市的，還是偏僻市町村」。有過來人則認為是誤解，「另一半日本前公務員，完全跟精英扯不上關係，認識一堆也都短大或高中畢業而已」、「至於薪水就是餓不死你的地步而已，但壓力很大，跟人生勝利組實在劃不上邊」。

另有網友回覆該文章表示，「在台灣當個有靠山的約僱人員才是勝利組好嗎？」，指出該類職位不用考試就可以在公部門上班，「你沒看過那種萬年約僱，做的事情連國小生都可以做，上班偷懶不打緊，還可以譙正職公務員，跟土皇帝差不多了~真的好爽」。

對此，有人回應「萬年約僱，菜鳥來都還要叫學長姐呢，新主管也要禮讓三分」，有人則反駁道，「那要靠山永遠在啊」、「薪水很低」、「月薪3萬而已，是要做什麼複雜的事，現在搖飲料都有3萬了」。也有網友指出「薪水低對他們來說沒差，本來就不缺錢，有的搞搞團購、當個會頭、不然就是在位置抄寫經文，這些才是他們的業務」。