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他在東南亞工作當10年「廠長」 月薪曝光驚呆網友

聯合新聞網／ 綜合報導
在東南亞工作十年的網友想返台工作。 圖／pakutaso
在東南亞工作十年的網友想返台工作。 圖／pakutaso

生涯轉職是一門學問，有一名36歲的網友過去在東南亞工作近10年，近日打算回台工作，他透露過去是擔任「廠長」職務，每月月薪6.5萬，意外引發討論，其他網友直呼「東南亞的廠長只有六萬五？真是驚呆」。

有網友在論壇Dcard發文表示，他今年36歲，過去在東南亞工作近10年，近日考慮到父母年紀大，打算回台就業以照顧父母，過去擔任冷門行業的廠長職務，每月薪水6.5萬，因為他的能力及學歷沒有非常出眾，回台工作月薪可能只有3、4萬，還有老婆及兩個小孩要養。

該網友詢問，「大家建議到台積電當技術員先嗎？然後放假的時間再去補足大學學歷（未來升遷）及學語言程式（興趣）？請大家給點意見，回台做甚麼工作好？」

有網友發現他過去職位待遇相當驚訝，留言「東南亞的廠長只有六萬五？真是驚呆，既然能當到廠長應該也有些許人脈可以動用吧？畢竟月薪六萬五在東南亞可能是高收，在台灣領三四萬是變低收了」。

其他網友則建議「還是把父母接過去住？」、「跳越南大廠、台塑河靜鋼、越南鴻海，36歲有談到課長，年薪180w到200w，再請傭人顧爸媽」、「我的建議是先不要回來吧，如果回台經濟壓力應該不小」、「3到4萬就現在新人起薪而已，你願意做有些公司搞不好還怕你跑，你的專長在台灣找不到工作嗎？」

東南亞 Dcard

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