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慣老闆邪惡算法曝！工時10小時「月薪拿13K」網：動物都拿比妳高

聯合新聞網／ 綜合報導
換算下來，朋友的時薪只有90.3元，月薪僅拿1萬3，網友看了都覺得相當不合理。 圖／ingimage
換算下來，朋友的時薪只有90.3元，月薪僅拿1萬3，網友看了都覺得相當不合理。 圖／ingimage

求職者找工作時，普遍最希望的就是錢多事少離家近。不過近日有一名網友替朋友抱不平，因為老闆在結算薪資時，把原先2萬8的月薪轉為日薪，以一天10小時算，時薪僅有90.3元，一個月只能領到1萬3左右，朋友哭訴「我的薪水少得可憐」，網友看完也覺得這算法相當奇葩、超級不合理。

一名網友在「爆怨公社」貼出朋友這個月的薪水，不過算法讓他覺得奇怪，可見朋友與老闆的對話中，老闆先表明會以月薪算法扣薪，因為要照公司算法，之前都是這樣算，「對妳很抱歉，我也無奈，希望妳不要心理不舒服」。

列出的算法，月薪2萬8除31天，等於日薪903元，接著把903元除以一天10小時的時間，等於時薪只有90.3元，再把90.3元乘上工作時數165.5扣掉勞健保973元，等於朋友這個月的薪水只能拿到13972元，讓她直呼「好唷，少的可憐嗚嗚，我的薪水」。

老闆的薪水算法讓人看不下去。 圖／爆怨公社
老闆的薪水算法讓人看不下去。 圖／爆怨公社

貼文一出網友也看得很氣憤，紛紛回應，「一天工作10小時就很莫名了」、「時薪90.3更無理⋯」、「完全不合理呀資料蒐集一下去勞動部檢舉吧」、「動物園的動物薪水都比妳高」、「慣老闆最愛的算法」、「根本是無視勞基法」、「這種的一大堆，爆不完」、「檢舉啦，根本亂算」、「分母是31天，你計天數就要假日也要算進去」。

薪水

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