賣肉粽能月入300萬？釣出44年老店二代曝光真實內幕

端午節即將到來，不少人最近的餐食皆是肉粽。有網友在《爆廢公社》臉書社團詢問，賣肉粽很好賺嗎？聽說能月入300萬？引來逾千名網友按讚留言，還釣出44年肉粽老店第二代曝光實際營收。

原PO上網詢問大家，「賣肉粽是不是很好賺啊？」他指出若是一顆肉粽賣價50元，一天能包2000顆，就是日收10萬，這樣算下來能月入300萬。

多數網友見文紛紛打臉，認為原PO的「數學邏輯真好」、「原來包粽子是不需要成本」，且有不少網友指出，其實並不是人人每天都會吃肉粽，頂多端午節應應景才吃一下。

網友還指出，能一天包出2000顆粽子，沒請工人的話其實很難，「你知道2000顆要包多久嗎？」、「一天2000顆，你可能不用睡了」、「先不管食材費用，光是備料跟包粽，就要花費很長的時間了，小時候幫忙包個100顆，我就累到這輩子不再包了。」

在該文一千多則留言中，還釣出母親包了44年粽子的肉粽老店二代實際現身說法，認為「要不是阿母賣肉粽44年了，這種高成本低利潤的工作，我們這種第2代傳人根本不想接，被迫接班後自己叫貨核算成本，根本是做心酸的，不能說沒賺，但是也沒好賺到哪裡去。」

他曝光包粽的工作很苦，「粽葉很髒，請專人洗一批工錢1100(元)，粽葉以前1批才2800-3200(元)很大1捆，現在1批4800很小1捆。」並表示成本還包括豬肉、糯米，「什麼都貴」再加上工錢和瓦斯費，「說很好賺這話都不用經過腦子嗎？嘿啊！賣粽子真的是不歸路」。