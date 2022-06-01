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好市多員工想離職改去工廠 網急勸：自動調薪的公司哪裡找？

聯合新聞網／ 綜合報導
任職於好市多的原PO因為最近缺錢，因此興起離職、去12小時制工廠上班的念頭。圖為好市多示意圖。記者黃筱晴攝影／報系資料照
任職於好市多的原PO因為最近缺錢，因此興起離職、去12小時制工廠上班的念頭。圖為好市多示意圖。記者黃筱晴攝影／報系資料照

美式賣場好市多深受台灣民眾喜愛，時常推出的特價活動、新品更是吸引許多買家，不過不僅商品吸引人，外傳在好市多工作的薪水也讓人十分嚮往。日前一名網友在「Dcard發文表示，他目前任職於好市多，薪資將近3萬9，但因為想要快點賺錢，所以在考慮要不要轉職去12小時制的工廠上班，可以賺到48K，此文一出，引來眾多網友急勸他不要想不開，大呼「好市多很難進！」

想轉職的原PO表示，他目前在好市多的時薪為243元，一個月工作160小時，月薪為3萬8880元。不過雖然薪水不錯，但因為最近急於存錢及還債，所以考慮改去做四休二、12小時制的工廠上班，可以多賺一些，「一個月也有48K上下，工時長對本人沒有太大影響，甚至也喜歡加班」。

許多網友紛紛勸他，「建議繼續做現在的工作，工廠要做大夜薪水才會高，偶爾會破4萬，但真的都是辛苦錢，現場作業員是沒有冷氣吹的，夏天熱死」、「建議不要換，好市多畢竟很穩定，好市多沒班時就是跑外送吧」、「我覺得不要，你會後悔，兩個工作性質差很多，你會做的很痛苦，真的缺錢，下班去跑外送」、「好市多別人很難進去，我覺得不要換，有升職的機會，蠻穩定的」、「真的別鬧了，好市多這麼鐵的工作你不做？還自動調薪的公司台灣哪裡找」。

過去就曾有網友發文分享好市多的優質薪資，雖然是一直做重複的事情，但工作不累，月薪可以達3萬4千元，換算下來時薪大約213元，且只要做滿1040小時，就可以調漲薪水，最高甚至可以到時薪302元，換算月薪約為5萬元，讓眾人非常羨慕。

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