面試摘口罩遭主管嫌和履歷照片不一樣 她憂：是不是沒機會了

受到新冠肺炎疫情影響，國人外出時都被迫戴口罩，導致無法清楚辨識對方的真實容貌。一名女網友日前在網路上發文，表示自己去參加實體面試，而當拿下口罩時，主管竟然脫口一句，「妳好像跟照片長得不太一樣」，令她感到相當意外，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友在Dcard以「面試官說我跟照片長得不一樣」為題發文，原PO透露自己日前請假去參加面試，一開始時都還相當順利，之後一名講話幹練且語速快速的男主管，突然冒出一句話「雖然是疫情期間，但我們還是看一下雙方長什麼樣子」。

當原PO拿下口罩後，面試官竟然說，「妳好像跟（履歷）照片長得不太一樣」，令原PO當場不知所措。接著，面試官繼續面試流程，「我們兩個禮拜內通知複試，沒有的話就不再另行通知」。在貼文的最後，原PO相當擔憂，因此詢問網友，「我是不是沒機會了，而且照片是我上禮拜拍的，哪裡不一樣」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「我覺得大頭照很容易跟真人長得不一樣，頭髮都要梳到後面，瀏海要撥到旁邊，露出耳朵和眉毛會比較醜，本人一般都比較好看，不要放在心上」、「之前去照相館老闆把我的照片修到超不像我」。

不少網友也分享自身類似經驗，「妳不用太在意，我之前面試時對方也這樣說，後來還是有被錄用」、「我也有被說過跟照片長不一樣」、「傻眼，我也遇過一樣的事，到底有沒有在尊重」、「我前陣子瘋狂面試的時候也有遇到同樣的問題」。

另外，留言處有幾位面試官表示，「我自己面試也遇過照片跟本人看起來是不同人的面試者，可是只是有點訝異，並不會因為這點而判斷要不要（錄取）一個人」、「沒差吧，我面試這麼多人，大多都不一樣」、「我這種經驗多了，來面試的長的差很多，有的照片還很嫩，來面試的時候一看滿頭白髮，我也問過你之前應該很操勞吧」。