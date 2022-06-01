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疫情下仍搶才 半導體搶才擴及高中職成長1.3倍

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
104人力銀行6月全站工作數99萬，只比這波疫情警報前4月工作數101.3萬微減2.3%，77%企業如常徵才。示意圖/ingimage
104人力銀行6月全站工作數99萬，只比這波疫情警報前4月工作數101.3萬微減2.3%，77%企業如常徵才。示意圖/ingimage

本土病例已超過半個月每日確診數5萬人以上，不過，並未影響企業徵才！104人力銀行6月全站工作數99萬，只比這波疫情警報前4月工作數101.3萬微減2.3%，77%企業如常徵才。

各產業中，以電子/軟體/半導體業的徵才量最大，搶才觸角從碩博士擴及高中職，「最低學歷要求為高中職」的工作數三年成長1.3倍，半導體產線多需輪班、節奏快、耐高壓。

「報到日被延期，會因為疫情影響而人事凍結嗎？」「疫情升溫還會有面試的機會嗎？」（取自職涯診所）

台灣本土病例已進入高原期，主計總處也預估受疫情影響，5月失業率可能上升。104人力銀行提供最新數據，含104徵才企業資料庫、104職場力調查(5/16至5/30網路調查，總計462位企業人資及讀者回填問卷)、

雖然疫情大爆發，但多數企業徵才不受疫情影響。104職場力調查，76.9%企業如常推動招募計畫，僅21.4%企業暫緩。另，104人力銀行資料庫顯示，去年5月疫情三級警戒之下的清零政策，去年5到6月，104全站工作數兩個月下滑約15%；今年4月工作數101.3萬個，新一波防疫政策調整為與疫共存，對經濟活動的衝擊較小，6月工作數仍有99萬個，只比4月底小幅下滑2.3%、未見明顯下滑。

6月份企業徵才，依產業，以電子/軟體/半導體業的19.7萬個工作機會數最多，其中，光是半導體業就缺3.8萬人。半導體業以往愛用國立頂大碩博士生，近年來，已向私大、技職生招手，同時擴及高中職。

104玩數據發現，2022年4月份，超過500家半導體企業徵才，合計「最低學歷要求為高中職」的工作機會有9,978個，3年成長1.3倍，2020年同期為4,278個，徵才職缺以「操作/技術/維修類」，即作業員為多，占半導體徵才量的26%，3年增加4個百分點，2020年同期占比為22%；薪資行情也因求才需求增加而上漲，高中職畢業在半導體工作的職人，2022年薪資中位數為3.5萬，與2020年3.1萬相比，3年來成長13%。

半導體 疫情 徵才

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